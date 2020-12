Presidente Sebastián Piñera es multado con 2 mil dólares por no usar mascarilla en la playa

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue multado el viernes 18 de diciembre con 2 mil dólares por no usar mascarilla cuando estaba caminando por una playa, un hecho que se hizo viral y causó muchas críticas.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso informó en un comunicado que "ha firmado la resolución del sumario sanitario cursado al presidente (...), tras la autodenuncia presentada por el mandatario por incumplimiento en el uso de la mascarilla en el espacio publico en la comuna de Zapallar el sábado 5 de diciembre".

En esa linea, indicaron que dicha resolución se establece una multa de 50 UTM, lo que equivale a 2.551.450 (hoy unos 2 mil dolares).

Tras ser visto en la playa, el mandatario del país sudamericano se disculpó por su cuenta de Instagram y explicó que estaba caminando por el lugar, que queda cerca de su casa en la localidad costera de Cachagua, cuando de repente se acercaron algunas personas, y como todo sucedió tan rápido, no le dio tiempo de cumplir con el protocolo impuesto por el nuevo coronavirus (COVID-19).

"Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", dice el comunicado.

Las fotografías fueron publicadas en redes sociales y se hicieron viral, los usuarios, entre ellos varios opositores, criticaron al presidente por la falta.

En Chile, las autoridades tienen impuestas varias medidas para combatir el COVID-19, entre ellas el uso de mascarillas y la distancia recomendada. De acuerdo al expediente, las multas van de 400 a 13.600 dólares e incluso en algunos casos el acusado deberá cumplir cierto tiempo en la cárcel.

COVID-19 en Chile

Según el Ministerio de Salud de Chile, el país ya supera los 6 millones de exámenes PCR ubicándose en el primer lugar en Latinoamérica.

Este sábado fueron registrados 2.217 casos nuevos, para un total de 583.354 contagios. Mientras que el número de muertos por el virus subió a 16.101 tras el reporte de 50 fallecidos.