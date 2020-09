Presidente Vizcarra enfrentará juicio de destitución por "incapacidad moral"

Lima, Perú.- El Congreso de Perú aprobó el viernes someter a un juicio de destitución por "incapacidad moral" al presidente Martín Vizcarra tras ser acusado de instigar a sus colaboradores a mentir en la contratación del cantante Richard "Swing".

Aunque sus enemigos lograron llevarlo al banquillo, no consiguieron los 104 votos necesarios, de un total de 130, para destituirlo ayer viernes.

Tras la votación, el jefe del Congreso, Manuel Merino dijo "ha sido aprobada la moción de vacancia del señor presidente de la República".

La moción fue aprobada por 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones. Se requerían 52 votos para aceptarla.

Para destituir al presidente, quien carece de partido y de bancada, se requieren 87 votos. Luego que el viernes próximo Vizcarra comparezca en el Congreso para defenderse, el plenario debatirá y votará.

CACEROLAZO POR EL PERÚ

Vizcarra recibió una estruendosa muestra de apoyo con un #CacerolazoPorElPerú convocado por ciudadanos en las redes sociales y que se hizo oir por largos minutos en algunos distritos de Lima, como Miraflores, Barranco, Magdalena del Mar y Jesús María, entre otros.

Martín Vizcarra, quien asumió en 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, quedó el jueves contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato con un cantante, de acuerdo con la difusión de unos audios.

Ante el plenario, el legislador opositor José Vega dijo que esos audios "corroboran" las presuntas irregularidades que el Congreso investigaba desde hace meses.

Pero la parlamentaria izquierdista Mirtha Vásquez criticó que sus colegas estuvieran "impulsando una vacancia sobre una investigación que no ha terminado".

"Pido al Congreso que analicen la situación con cautela, con responsabilidad, y tomen la decisión que crean conveniente", dijo el mandatario al visitar el laboratorio encargado de los ensayos de una potencial vacuna china contra el nuevo coronavirus (COVID-19) con 6.000 voluntarios peruanos.

Vizcarra insistió en que no renunciará y recibió el respaldo del exmandatario Ollanta Humana (2011-2016), que afirmó que Vizcarra debe continuar hasta completar su mandato, el 28 de julio de 2021, para "atender la salud, reactivar la economía y garantizar elecciones limpias".

El analista político Fernando Rospigliosi dijo a la AFP que "la destitución es muy peligrosa en estas circunstancias, faltando siete meses para las elecciones generales de abril".

"Cambiar de gobierno a estas alturas por un gobierno conformado por el Congreso sería muy peligroso" por su nivel de improvisación en medio de una crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia, agregó.

Antes de tratar la moción de vacancia, el Congreso aprobó una ley que impide a condenados por la justicia postularse a cargos públicos, una norma impulsada por Vizcarra.

"UN COMPLOT CONTRA LA DEMOCRACIA"

El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que, en plena pandemia, el Ministerio de Cultura había contratado como conferencista y animador al cantante Richard Cisneros, un artista local poco conocido que alardeaba en medios de haber sido asesor del gobierno.

El Parlamento abrió una investigación sobre los presuntos contratos irregulares por los que Cisneros recibió 10.000 dólares.

"No voy a renunciar, no me voy a correr", dijo Vizcarra el jueves en un mensaje por televisión, negando cualquier acto ilegal.

El presidente Martín Vizcarra. / Fotografía: Archivo AFP.

Poco después, seis de los nueve partidos con representación en el Congreso anunciaron la presentación de la moción para declarar la "vacancia" de la presidencia.

"Estamos ante un complot contra la democracia", aseguró Vizcarra, quien ha conseguido un alto apoyo popular por su cruzada contra la corrupción.

DENUNCIA DE GOLPE DE ESTADO

La moción contra Vizcarra recuerda dos iniciativas similares contra Kuczynski en diciembre de 2017 y marzo de 2018, que llevaron a la renuncia del exbanquero a la presidencia de Perú.

Si es destituido, el jefe del Congreso asumiría por los 10 meses que restan del actual mandato.

El primer ministro, Walter Martos, denunció el viernes la iniciativa parlamentaria contra el presidente.

"Lo que está haciendo en estos momentos el Congreso es dar un golpe de Estado, porque está haciendo una interpretación arbitraria de la Constitución", dijo Martos, un general retirado del Ejército y número dos del gobierno, a la radio RPP.

POLÉMICOS AUDIOS

"Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir", dice Vizcarra en la grabación a dos de sus colaboradoras, a quienes pide supuestamente mentir ante el Congreso sobre el número de veces que acudió al Palacio de Gobierno el cantante investigado.

Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karem Roca, quienes le mencionan a Vizcarra hasta cinco ingresos al palacio del polémico Richard Cisneros.

"Hay que decir que entró dos veces" en lugar de cinco, les pide Vizcarra.

Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados", agrega.

La difusión de los audios ocurrió en el marco de recurrentes choques entre el Congreso y Ejecutivo.

En septiembre de 2019 el mandatario disolvió constitucionalmente el Parlamento y convocó nuevos comicios legislativos para superar otra crisis.