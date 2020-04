Presidente argentino dice: prefiere tener más pobres que muertos por coronavirus

Buenos Aires.- El presidente argentino, Alberto Fernández, reafirmó su decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, pese a los costos económicos y sociales que genera, al afirmar que prefiere "tener el 10 % más de pobres y no 100.000 muertos" a causa de la pandemia del coronavirus.

No dudé nunca, nunca. Prefiero tener el 10 % más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. De la muerte no se vuelve. En cambio, de los problemas económicos, sí, declaró el mandatario a el diario "Perfil".

Argentina registra hasta el momento 2.142 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 90 fallecieron, según informaron esta mañana las autoridades sanitarias.

Dilema entre economía y salud

Fernández consideró que "los que plantean el dilema entre economía y salud están diciendo algo falso".

"Tenemos que salvar la economía, tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes empresas también. Tengo que preservar a quienes puedan producir y exportar, que produzcan e importen, porque me hacen falta las divisas para comprar respiradores. Todo eso se sigue atendiendo, no lo desatendí nunca. Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y no puedo hacerme el distraído frente a eso", afirmó.

El presidente aseguró que no podría "vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables" y aunque reconoció que con la cuarentena obligatoria que rige desde el 20 de marzo "se estanca la economía", y subrayó que el Gobierno está haciendo esfuerzos para evitar que este estancamiento lleve a alguien a la quiebra o "se devore a la clase media".

No fue en vano quedarse en casa. pic.twitter.com/1ig05cvSim — Alberto Fernández (@alferdez) April 11, 2020

Argentina se encuentra en recesión desde hace dos años, con altos niveles de inflación y más de un tercio de la población sumida en la pobreza.

En 2019 la economía se contrajo un 2,2 % y los expertos consultados por el Banco Central advirtieron que este año el PIB podría retroceder hasta un 4,2 % por la crisis del COVID-19.

"El mundo va a ser otro, va a ser distinto. En ese mundo distinto, uno puede ver que la economía se hizo trizas. Se va a hacer trizas para todos, pero también es una gran oportunidad. La oportunidad de hacer un mundo más justo, un mundo más legítimo.

Tenemos la oportunidad de hacer una economía más solidaria, porque finalmente para qué sirve poseer fortunas que los especuladores hacen crecer en las bolsas de valores, si un virus termina en un minuto con los consumidores y todo vale nada. Después puede venir Donald Trump y meter 200.000 millones de dólares, pero el daño ya está hecho", sostuvo Fernández.

¿Por qué es importante el aislamiento? pic.twitter.com/GcfgV0uaWR — Alberto Fernández (@alferdez) April 11, 2020

Crítica a Bolsonaro

Por otra parte, el presidente argentino cuestionó el accionar de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, de cara a la pandemia y señaló que su imagen cayó porque sus compatriotas "se dan cuenta de que actuó con semejante negligencia".

El mandatario señaló que "Brasil es un problema", al advertir que esa nación comparte fronteras con todos los países de Suramérica excepto Chile.

"Todos tenemos que estar muy preocupados porque, por la forma en que Bolsonaro dejó correr inicialmente el problema, no se sabe cómo termina, ni cómo lo para, ni hasta dónde llega. Ahí, como dirigentes latinoamericanos, tenemos un reproche para hacer", sostuvo.

Fernández señaló en tanto que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "se equivocó mal" en su enfoque al principio de la pandemia pero destacó que "México ahora está tomando medidas y corrigiendo el error inicial".

