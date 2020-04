Presidente argentino está en contra de "mantener un encierro eterno"

Buenos Aires.- El presidente argentino, Alberto Fernández, defendió este lunes su decisión de permitir salidas de recreación en medio de la cuarentena obligatoria al considerar que está en contra de "mantener un encierro eterno", pese a que los gobernadores de los distritos con más casos de COVID-19 rechazaron la propuesta del Gobierno nacional.

Fernández negó "una ruptura" con los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, de igual color político, y con el jefe de Gobierno de la capital argentina, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, que dieron marcha atrás con la resolución presidencial y prohibieron la salida recreativa de una hora a pie y a hasta 500 metros de distancia del hogar.

Argentina registra hasta el momento 3.892 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 192 fallecieron y otros 1.140 ya recibieron el alta médica, según informaron hoy las autoridades sanitarias.

POLÉMICA POR LAS SALIDAS RECREATIVAS

El mandatario anunció el sábado la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente desde el 20 de marzo hasta el próximo 10 de mayo, que mantiene estrictas restricciones en los centros urbanos de más de medio millón de habitantes y habilita ciertas flexibilizaciones en otros distritos, y que incluyó como novedad las salidas recreativas.

Pero este último punto generó un entredicho, el primero a nivel público desde el inicio de la cuarentena obligatoria, que además creó confusión en la población ansiosa por salir, en particular con los niños que desde hace más de un mes se encuentran en sus hogares.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

"En los gobernadores veo vocación de cuidar a su gente y por eso me tienen a su lado. Pero lo que digo también es que presten atención de no tener a la gente en un encierro eterno porque no resiste", declaró Fernández en una entrevista con Radio Con Vos de Buenos Aires, al llamar a "preservar la salud psicológica de la gente".

Afirmó que las líneas de asistencia recibieron llamadas en las que ciudadanos piden atención psicológica en el contexto de encierro, por lo que urgió a prestar atención a que el aislamiento "no se puede convertir en una penuria" y alertó que la información apunta a encaminar la situación "a una liberación paulatina" de las restricciones.

El presidente aseguró que "todo tiene dos formas de ver las cosas": "Me parece que tenemos que ayudar a la gente a tener salidas de recreación porque hacen falta, muchos gobernadores me pidieron cosas mucho más riesgosas que salir a caminar una hora, como por ejemplo poner en marcha actividades fabriles, y eso es más riesgoso que dar una vuelta manzana".

CONTRAPUNTO ENTRE EL PRESIDENTE Y GOBERNADORES

Fernández hizo sin embargo un "mea culpa" por no haber aclarado en su conferencia de prensa el sábado que la decisión de permitir salidas recreativas sería regulada por los gobernadores de cada distrito.

El jefe de Estado, quien asumió en diciembre pasado, reconoció que en algunos distritos la situación es muy distinta a la de otros con pocos casos de contagio y la situación se "puede ir de las manos" y puede haber temor a que "se desmadre", como por ejemplo en los suburbios populosos que integran el cordón urbano denominado Gran Buenos Aires que rodea a la capital.

Poco más de la mitad de los casos de COVID-19 están concentrados en la capital y en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, Fernández advirtió del riesgo de transmisión del virus en las prisiones, días después de una serie de violentos motines en diferentes cárceles en reclamo de medidas sanitarias y la prisión domiciliaria de los internos que integran los grupos de riesgo, entre otras medidas.

"La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio puede darse con mucha facilidad. La gente está allí condenada porque cometió un delito, pero también hay gente que está detenida y no tiene condena y está exponiéndose peligrosamente", aseveró Fernández, abogado y profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires, que señaló además que hubo tribunales de alzada que recomendaron a juzgados "liberar a los detenidos con mayor riesgo de contraer coronavirus".