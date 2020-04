Presidente de Colombia afirma que pandemia de Covid-19 puede durar de 6 meses a un año

Bogotá.- El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró esta noche que la actual pandemia generada por el nuevo coronavirus (COVID-19) puede durar de seis meses a un año, en momentos en que reiteró que el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena nacional decretado por su gobierno ha servido para bajar el número de contagios en su país.

"Hay que empezar a sincerarnos con la mano en el corazón (...) el coronavirus no se va el 27 de abril, ni el 27 de mayo (...) los escenarios de los expertos dicen que esta pandemia global puede estar entre seis meses y un año. Entonces, ante esos escenarios los países no pueden permanecer totalmente en cuarentena de manera indefinida", declaró el jefe de Estado.

Lo que los países deben hacer es prepararse para enfrentar esta situación y no que esta situación nos acabe derrotando y avasallando a nuestra sociedad. ¿Eso cómo se logra? es lo que nosotros hemos venido hablando de un aislamiento preventivo colaborativo e inteligente

agregó.

El jefe de Estado reiteró que las medidas que tomó su gobierno han sido muy efectivas para bajar la curva de la pandemia, como: mantener aislados a los mayores de 70 años, suspender las clases de jóvenes y niños, suspender las actividades deportivas y culturales, y además mantener el aislamiento social entre los ciudadanos.

Duque comentó que avisará con el suficiente tiempo a las personas para comunicarles si suspende o extiende la cuarentena nacional, que se inició el pasado 25 de marzo en todo en el territorio nacional y que fue extendida hasta el próximo 26 de abril.

�� #EnVivo | El Presidente @IvanDuque, el Ministro de Salud @Fruizgomez y el Ministro de Trabajo @angelccabrera, responden las preguntas de los colombianos sobre las acciones del Gobierno frente al COVID-19. https://t.co/e0sRXtOp5a — Presidencia Colombia ���� (@infopresidencia) April 12, 2020

"El reto que tenemos los países es aplanar la curva de la pandemia y por el otro lado aplanar la curva de lo que puede ser una recesión (económica), y eso nos lleva a nosotros a plantear una reflexión: no nos podemos quedar esperando que el Coronavirus nos derrote y nos arrebate todo lo que hemos construido por tantos años y la única manera de que eso no ocurra (...) es que hay que recuperar vida productiva, más no desafortunadamente vida social", comentó.

Según el mandatario, la única manera de bajar las medidas contra el coronavirus es que se encuentre una vacuna o que se descubra un tratamiento efectivo contra esa enfermedad.

El mandatario expresó que han realizado unas 41.000 pruebas, que en su mayoría salieron negativas, y se espera que en breve tiempo aumenten las pruebas inmediatas para poder controlar las personas asintomáticas.

Una de las metas del gobierno es tener al menos 10.000 Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) para atender a los pacientes más críticos por el nuevo coronavirus (COVID-19).

El Ministerio de Salud y Protección Social informó hoy que el número de personas contagiadas por el COVID-19 ascendió de 2.709 a 2.776, mientras que el número de fallecidos pasó de 100 a 109.

El presidente Duque extendió el aislamiento obligatorio nacional hasta finales de este mes. Las fronteras marítimas y aéreas estarán cerradas hasta el próximo 26 de abril.