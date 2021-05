Presidente de Colombia retira la polémica reforma tributaria que provocó protestas masivas

Bogotá.- Tras cuatro días de protestas marcadas por la violencia policial y denuncias de ejecuciones extrajudiciales, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria que detonó las manifestaciones a lo largo del país.

Mediante un mensaje en redes sociales emitido desde la Casa de Nariño en Bogotá, Iván Duque solicitó al Congreso de Colombia suspender la iniciativa y en su lugar impulsar un nuevo proyecto urgentemente para "evitar la incertidumbre financiera".

"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera", dijo Duque.

La decisión del mandatario colombiano se da luego de que cuatro días de intensas protestas en varias ciudades del país contra la reforma tributaria, las cuales dejaron al menos cinco personas muertas, aunque organizaciones civiles denuncian que los muertos ascienden a más de 20.

El presidente explicó que estuvo dialogando con diversos partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores poblacionales, y que el nuevo proyecto de reforma tributaria que será presentado al Congreso de la República atenderá las propuestas que surgieron en esos encuentros.

En ese sentido, detalló que la nueva iniciativa incorporará un sobretasa de renta temporal a empresas, prórroga al impuesto al patrimonio temporalmente, aumento al impuesto de dividendos transitoriamente y una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros puntos.

"La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", insistió.

Entre esos programas resaltó el llamado Ingreso Solidario, que actualmente beneficia a más de 3.4 millones de hogares y ofrece educación universitaria gratuita a jóvenes de los sectores sociales más desfavorecidos.

Por otra parte, subrayó que también busca extender el subsidio a la nómina a tavés del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que ha beneficiado a casi 3.5 millones de trabajadores colombianos.

"El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo", añadió.

Sin embargo, Iván Duque no hizo ninguna referencia a las denuncias de asesinatos de manifestantes a manos de las fuerzas policiales y las múltiples violaciones a derechos humanos que han sido difundidas por organizaciones no gubernamentales.

Las denuncias de violencia policial comenzaron tras la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Foto: EFE

Los hechos más graves fueron registrados en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, donde al menos tres personas murieron y encapuchados vandalizaron bancos y oficinas de gobierno, saquearon comercios e incendiaron estaciones de transporte público.

En respuesta a los disturbios, Iván Duque desplegó a 3 mil elementos del Ejército en las calles para apoyar a la Policía Nacional en la labor de "garantizar el derecho a la protesta pacífica", por lo que advirtió que mantendría la medida hasta que cese la violencia.

Durante los días de las protestas, que comenzaron desde el pasado miércoles y se extendieron hasta el sábado, Día Internacional del Trabajo, fueron difundidos en redes sociales múltiples videos donde se observaba a la policía disparando contra manifestantes con armas de fuego.

Denuncias de ejecuciones y violencia policial

La Red Global contra la Violencia Policial, conformada por organizaciones de Colombia, Chile, Ecuador, España, República Dominicana, México, Brasil, Argentina, Venezuela y Puerto Rico, emitió un comunicado denunciando las agresiones y homicidios.

Denunciaron, en resumen, que al sumarse la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el uso desproporcionado de la fuerza se violentaron múltiples derechos humanos.

Ante la ausencia de cifras oficiales por parte de las autoridades, las denuncias de las organizaciones civiles recogieron los siguientes datos a través de la plataforma GRITA de Temblores ONG:

21 víctimas de homicidio o ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía

92 víctimas de agresiones por parte de la policía

1 persona fallecida durante la movilización

672 detenciones arbitrarias contra manifestantes

126 intervenciones violentas de la fuerza pública

12 víctimas de agresión en sus ojos

30 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía

5 allanamientos contra manifestantes

4 víctimas de violencia sexual

Aunque el presidente Duque ha llamado al diálogo y la búsqueda de consensos para viabilizar la reforma tributaria, el actuar violento de los agentes policiales no se ha disminuido frente a la ciudadanía colombiana intensificando las protestas y plantones", añadieron las ONG.

Ante la crítica situación que se vive en Colombia la Red Global contra la Violencia Policial exigió a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos de las Naciones Unidas y Relatores especiales que se pronuncien a favor de la protección de derechos del pueblo colombiano.

Con información de EFE.