Presidente de El Salvador se niega a recibir a enviado diplomático de Joe Biden

El Salvador.- Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, se ha negado a reunirse con Ricardo Zúñiga, enviado diplomático del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para lo que concierne al Triángulo Norte.

El mandatario salvadoreño, respondió de la misma forma a una visita no anunciada que hizo a Washiongton DC, el mes de febrero, en la cual no le fueron abiertas las puertas de la Casa Blanca, según diversos medios de comunicación.

Tal parece que, el viaje que había hecho, el cual no fue anunciado con antelación, imposibilitó su aprovación, dijo funcionario de la Casa Blanca en una entrevista para el noticiero salvadoreño El Faro, agregando que el gobierno de Biden preveía diferencias con Bukele.

El esporádico viaje del presidente centroamericano, en medio de la pandemia, presentó un dilema para los funcionarios estadounideses, informaron los resportes. Se les había notificado con poco tiempo de antelación, además de que estaban evitando reuniones presenciales.

Al negar la solicitud de Nayib Bukele, los funcionarios de Joe Biden, los funcionarios quisieron asegurarse de que el mandatario salvadoreño no usara alguna reunión como muestra de respaldo antes de las elecciones legislativas de finales de este mes, en las que busca extender su autoridas, manifestaron fuentes de la AP.

Bukele no desaprovechó la oportunidad para negar las versiones de la prensa con un tono burlón: "El que crea que un Presidente va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio".

"Hace más de 100 años inventaron el teléfono (sin tomar en cuenta otras tecnologías), como para no llamar y coordinar una cita de antemano", añadió.

No obstante, aparentemente, Nayib Bukele sí fue a Washington, aunque se trató de un viaje privado y dijo que no solicitó ninguna reunión con funcionarios de Biden. Además, la canciller Alexandra Hill no viajó junto al mandatario.

