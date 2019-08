Presidente uruguayo se realizará prueba médica mañana

Montevideo.- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, será internado este jueves para ser sometido a pruebas médicas que aclaren la malignidad del nódulo pulmonar que tiene, según explicó este miércoles a Efe su médico, Mario Zelarayán, quien confirmó que el mandatario seguirá con su trabajo habitual.

El profesional cree que "lamentablemente" no hay opciones de que el nódulo no sea maligno, aunque aseguró que hasta no saber el alcance no puede establecerse ningún plan terapéutico.

"No hay ningún plan terapéutico hasta que no tengamos el diagnostico definitivo. Están planteados todos los planes terapéuticos, no se descarta ninguno y elegiremos el más adecuado", afirmó sobre el estado de Vázquez, oncólogo de profesión.

Zelarayán subrayó que el primer sospechoso de la enfermedad del mandatario, quien fue fumador pero lo dejó hace más de 50 años, es el cigarro y, en este caso, es específicamente "el humo de segunda mano".

Se da la circunstancia de que Uruguay es considerado país pionero a nivel mundial en la lucha contra el tabaco, ya que el primer Gobierno de Vázquez (2005-2010) aplicó el Convenio Marco para el Control del Tabaco y entabló un litigio con la firma estadounidense Phillip Morris, que ganó después de seis años de proceso.

Para el profesional, el hecho de que el mandatario continúe cumpliendo con sus labores es "muy bueno" para el tratamiento, al igual que el "optimismo" que tiene.

Según resaltó Zelarayán, si bien Vázquez quedó "impactado" por la noticia, la tomó con "mucha serenidad" y enseguida se puso "en clave de paciente" y comenzó a seguir "los lineamientos" que le planteó su entorno médico.

Vázquez anunció este martes en una conferencia de prensa a la que acudió acompañado por la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky, y gran parte de su gabinete que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" de que puede tratarse de un proceso maligno.

"En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", puntualizó el presidente.

Asimismo, el reconocido oncólogo señaló también que todos los estudios y tratamientos que deba hacerse los llevará adelante en su país debido a que Uruguay cuenta con "un cuerpo médico de excelencia", tecnología de vanguardia y está "dentro de los primeros países del mundo en asistencia médica".

Tras el anuncio de ayer, este jueves el presidente será ingresado en un centro médico para hacerse estudios que avancen un diagnóstico más preciso de su enfermedad.