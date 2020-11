Presidentes Vladímir Putin y Alberto Fernández hablan sobre la vacuna contra COVID-19, Sputnik V

Buenos Aires, Argentina.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, conversaron este viernes sobre varios temas, entre ellos, la vacuna rusa Sputnik V contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

A través de un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia informó que los mandatarios "abordaron por las perspectivas de materializar los acuerdos existentes sobre la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V en la República Argentina".

Luego el gobierno ruso especificó en un comunicado que la llamada se realizó por iniciativa del lado argentino, además indicaron que, "Los dos líderes confirmaron su intención de desarrollar aún más la cooperación mutuamente beneficiosa entre Rusia y Argentina en áreas importantes, incluido el comercio y la economía".

Destacaron que "Se centraron en combatir la propagación del coronavirus", y por último, "Los presidentes acordaron mantener el contacto en varios niveles".

Aviso de comunicado del Gobierno de Rusia.

El 03 de noviembre durante un acto, en el partido de Avellaneda, el presidente argentino confirmó que el país sudamericano recibirá entre diciembre y enero las vacunas "Sputnik V", y respondió a las criticas que provocó la noticia.

"La verdad es que no me importa quién es el que la produce. Y a veces escucho hablar con tanta liviandad porque también cuando hablan de Rusia pareciera que están hablando no sé de qué. Están hablando de una potencia mundial que tiene 28 premios Nobeles. Un país que ha desarrollado la ciencia y la tecnología como una de las grandes potencias que es", dijo el mandatario.

Indicó que "por si alguno todavía no se enteró que se terminó el mundo bipolar, que se terminó la Guerra Fría, nos meten en una discusión que a ninguno de nosotros nos importa. Porque lo único que nos importa es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia".

El presidente Fernández defendió a la vacuna rusa durante el acto de inauguración de las obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, en el partido de Avellaneda. / Fotografía: Gobierno de Argentina.

"Nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna, lo que preguntamos es si salva vidas de argentinos. Y si salva vida de argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vidas", subrayó Fernández.