Presume Joe Biden 150 millones de vacunados covid en 75 días de gobierno

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden presumió a través de su cuenta oficial de Twitter que Estados Unidos llegó a los 150 millones de vacunados contra el Covid-19, cifra alcanzada en solo 75 días de su gobierno.

Cabe señalar que Joe Biden se comprometió a vacunar a 200 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días de gobierno, por lo ahora se observa que una proporción equitativa en las vacunaciones restantes para cumplir con el objetivo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Continúan asociando la vacuna AstraZeneca y los coágulos de sangre

Es decir, falta 50 millones de personas por ser vacunadas contra el Covid-19, quienes deberán ser inmunizadas en un lapso de 25 días.

"I’m proud to share that yesterday, we crossed 150 million shots in just 75 days of my Administration — on our way to hitting our goal of 200 million shots by my 100th day in office (Estoy orgulloso de compartir que el día de ayer, superamos los 150 millones de vacunados en solo 75 días de mi administración - en nuestro camino para alcanzar la meta de 200 millones de vacunados dentro de mis primeros 100 días en la oficina)", tuiteó el presidente de los Estados Unidos este 06 de abril.

De acuerdo a la Oficina de Censo de los Estados Unidos, en 2019 el país norteamericano tenía una población de 328.2 millones de personas. En otras palabras, vacunar a 200 millones de personas significa inmunizar a más del 50% de la población estadounidense.

Se trata de un privilegio que Joe Biden ha conseguido para Estados Unidos a través del acaparamiento de vacunas, pues esta potencia económica se encuentra entre los 10 países que acaparan el más 70% de vacunas en el planeta.

Leer más: Precio del dólar en México hoy 7 de abril de 2021

Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha dado a conocer que durante el verano comenzará a compartir las vacunas contra el Covid-19 que se producen en Estados Unidos, entre las cuales se encuentran las de la farmacéutica Pfizer / BionTech y la de AstraZeneca.