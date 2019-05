Presunta asesina de Marlén posa con bebé que le sacó del vientre

Chicago.- Una foto que se encuentra circulando en redes sociales está causando indignación de miles de usuarios, ya que muestra a la presunta asesina de Marlén, la joven a la cual a base de engaños le sacaron a su bebé del vientre y posteriormente fue estrangulada con la ayuda de su hija, en compañía del bebé, quien se ve que está conectado a un respirador.

La mujer viste una bata del hospital acariciando una de las piernas del pequeño, y otra fémina, de quien se desconoce su identidad le agarra el hombre a la acusada.

Sin duda es una imagen perturbadora, sin embargo no se sabe cuándo ni quién capturó dicho momento.

El asesinato

Marlén fue encontrada en un contenedor de basura cerca de la vivienda de las sospechosas. La joven estaba embarazada y a su bebé se lo habían sustraído de su vientre. Ese mismo día la presunta asesina de Marlén había hablado a un hospital de Chicago. Dijo que había dado a luz en su casa, y señaló que el bebé no respiraba.

Posteriormente cuerpos de emergencia arribaron a su casa y llevaron a ella y al bebé al hospital, en donde le habrían tomado la fotografía, en la que hace parecer que ella era la mamá del menor, quien ahora se encuentra en los brazos de su padre sana y salva.

Figueroa, de 46 años, y su hija, de 24, enfrentan cargos de asesinato en primer grado. Investigadores de la oficina del alguacil del condado Hook buscan determinar por qué el personal del hospital no siguió el protocolo establecido y no se percató a tiempo de que algo no cuadraba en las alegaciones de la acusada.