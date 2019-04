Presunto funcionario de la ONU patea a su perrito (video)

Bogotá, Colombia.- Un presunto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le propinó una golpiza a un perro en Pasto, la capital departamental de Nariño (suroeste).

Tras la agresión contra el perro, la Plataforma Alto, que está en contra del maltrato animal, pidió este viernes que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia tome las "sanciones correspondientes" contra el funcionario.



"Estuvimos en contacto con la ONU (...) Seguramente la ONU no puede penalizar este caso, pero esto sí puede tener consecuencias laborales para esta persona, a veces no solamente son las penales sino las sociales cuando alguien comete esta clase de actos", afirmó a Caracol Radio la directora de la Plataforma Alto, Natalia Parra.



Esa organización divulgó ayer un vídeo en el que se ve al hombre, cuya identidad y nacionalidad no ha sido divulgada, patear y golpear a un perro french poodle en un ascensor por cerca de un minuto.



Al respecto, la Misión de Verificación de la ONU señaló en un escueto comunicado que "rechaza de manera contundente estos actos de maltrato y se encuentra verificando los hechos para así tomar las medidas pertinentes", al tiempo que confirmó que el hombre hace parte de la organización.



En ese sentido, la activista aseguró que esas "conductas violentas contra los animales" se "alejan del espíritu y proceder de la ONU".



En marzo de 2017, el juzgado del municipio de Amagá, en el departamento de Antioquia (noroeste), emitió la primera condena por maltrato animal contra David Andrés Flórez Acosta, quien confesó que mató y comió gatos.



Flórez Acosta, condenado entonces a seis meses de prisión, había sido capturado el 19 de septiembre de 2016 por la Policía en su propia residencia, donde encontraron un cráneo y cinco pieles de los felinos hurtados.

El 6 de enero de 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos sancionó una ley contra el maltrato animal que modifica el artículo 655 del Código Civil para reconocer a los animales como "seres sintientes".En la ley, que fue aprobada por el Congreso a finales de 2015, se establecen multas para quienes "incurran en actos dañinos y de crueldad en contra de los animales".