Primer condenado por actos sexuales vía internet en Suecia

Uppsala, Suecia.- Por primera vez en la historia, un juzgado de Uppsala, Suecia, halló culpable de violación a un hombre a través de Internet, debido a que el acusado obligó a un grupo de niñas de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido a realizar actos sexuales frente a una cámara web mientras el observaba.

El condenado es un hombre de 41 años llamado Bjorn Samstrom con antecedentes por crímenes de este tipo, cometió 59 actos delictivos por videochat contra 27 menores, la mayoría niñas de menos de 15 años.

El hombre obligó a los menores a realizar actos sexuales ante una cámara bajo la amenaza de asesinar a sus seres queridos si no lo hacían.

Samstrom atacó a sus víctimas entre el 2015 y principios de 2017, grabando en video todo lo que pasaba por su monitor, razón por la cual, el tribunal agregó el cargo por posesión de pornografía infantil a su sentencia de 10 años de prisión.

La sentencia pudo llevarse a cabo, debido a que en Suecia no se requiere de penetración para llamar al acto violación.

De acuerdo con The Next Web , Annika Wennerström, la fiscal del caso sueco, indicó que “Es solo la imaginación del depredador sexual la que establece los límites. La tecnología no conoce límites. Entonces, tenemos que adaptar nuestra mentalidad a '¿Qué puede ser una violación?'”.

El condenado reconoció durante el proceso la mayor parte de las acusaciones, aunque negó que se tratase de violaciones.

El caso no tenía precedentes en Suecia y podría ayudar a establecer el tono para enjuiciamientos relacionados con Internet en otros lugares.

Conoce los países donde no puedes acceder a redes sociales

Qué decepción no poder compartir tus fotos de viaje o publicaciones. Hay países que tienen prohibido el uso de redes sociales y acceso restringido a internet por motivos políticos, culturales y hasta religiosos. Entérate cuáles son algunos de ellos.

China: entrar a internet no es tan fácil y si quieres usar Facebook solo puedes entrar estando en Shanghai. YouTube y Twitter son aplicaciones inexistentes en el país asiático.

Rusia: Linkedln está prohibida en la nación desde 2016 después de que los activistas usaran la plataforma para organizar protestas.

Corea del Norte: para empezar, muy pocos tienen acceso a la red y quienes lo tienen no saben qué es Facebook ni Twitter, aunque probablemente nunca vayas de vacaciones por allá, debes saber que para turistas y autoridades hay una red 3G que, por cierto, no es muy buena.

Cuba: si bien el acceso a Facebook está permitido, resulta que es una aplicación sumamente pesada (20 gigas), lo que hace que su uso sea casi imposible.

En otros lugares, puedes encontrarte con un bloqueo temporal de la red social por motivos políticos; por ejemplo, en 2010, en Bangladesh se vetó Facebook por un par de semanas ya que se compartió una imagen satírica de Mahoma. En países como Egipto o Irán, el acceso a redes es imposible cuando hay revueltas o protestas políticas.

Alertan por tráfico de drogas en zona "oscura" de internet

Pese a su reciente aparición, el mercado de drogas ilícitas en la llamada zona "oscura" de internet es ya una amenaza a tener en cuenta por su potencial crecimiento y su capacidad para transformar el tráfico actual, advirtió hoy en Lisboa el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (EMCDDA).

Es la realidad sobre la que pone el foco el informe "Drogas y Darknet (red oscura de internet)" del Observatorio y Europol, que se centra en los mercados anónimos online que "permiten a vendedores y compradores realizar transacciones sin divulgar detalles personales y creando, por tanto, un considerable grado de anonimato".

En este ambiente, sostiene el documento, se ha producido una "proliferación" del mercado de bienes ilícitos, de los cuales al menos dos tercios corresponden a la oferta de drogas.

"Esta forma de venta de drogas parece tener un considerable potencial para crecer. Es posible que los mercados de "darknet" vayan a irrumpir en los tradicionales mercados de droga de la misma forma que se ha visto en algunas áreas de bienes legítimos", apunta el EMCDDA.

El informe obvia la venta de drogas que se realiza en la parte más visible de internet, a la que se accede a través de buscadores típicos, "como Google o Bing", para centrarse en la parte "encriptada", que considera como la "parte de la web profunda".

Es, explica, "la parte de internet que no es accesible para los buscadores estándares, pero que se usa para datos encriptados tales como archivos gubernamentales y datos personales bancarios".

En esta red "oscura" operan páginas web, "similares a plataformas online que facilitan el comercio, como eBay o Amazon" pero que tienen como principales diferencias el anonimato de sus usuarios y también la legitimidad de la mercancía a ofrecer.

La mayor actividad que se observa en este mercado es en la venta al por menor, y dentro de ella las transacciones relativas al cannabis y la cocaína; no obstante, agrega el informe, cuando el volumen de ventas se incrementa se hace más evidente la presencia de MDMA y opiáceos.

Al analizar los ingresos que genera esta actividad por países de la Unión Europea (UE) entre 2011 y 2016, se observa que la "vasta mayoría de las ventas" se originaron en Alemania (26,6 millones de euros en el periodo estudiado), Reino Unido (20,3 millones de euros) y Holanda (17,9 millones).

Le siguen a distancia Bélgica (4,7 millones), Croacia (2,3 millones), Suecia (1,3 millones), y España (1,2 millones), en tanto que los restantes Estados generan menos de un millón en ventas totales.

Dentro de los cuatro principales países, la sustancia más vendida son los estimulantes no relacionados con la cocaína, como MDMA y anfetaminas.

