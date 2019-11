Primeras playas alcanzadas por derrame de crudo son liberadas en Brasil

Os exames divulgados nesta sexta (8) pelo @CPRH_PE , feitos pelo Itep, mostram que as águas de 14 praias pernambucanas estão livres de contaminação por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, as substâncias tóxicas presentes no óleo. (confira o laudo) + pic.twitter.com/BVTLEtjrgd