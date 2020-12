Príncipe William rompe protocolo de sanidad frente a la reina Isabel

Reino Unido.- Luego de que se diera a conocer la noticia de que la familia real no se reuniría para llevar a cabo las tradicionales fiestas decembrinas en Sandringham a causa de la situación actual provocada por la pandemia de Covid-19, los integrantes de la realeza se dieron cita en el castillo de Windsor para saludar a la reina Isabel, no obstante, hubo algo que llamó la atención de todos, y es que el príncipe William no estaba acatando con los protocolos de sanidad.

Recordemos que la reina Isabel ha estado confinada en el castillo de Windsor desde que dio inicio la pandemia por Covid-19, y es por este motivo, que la pareja real decidió realizar una última parada en el lugar después de su pequeña gira por Gales, Escocia e Inglaterra. Sin embargo, a pesar del corto recorrido hecho por Reino Unido, el príncipe William decidió acercarse un poco más de lo normal a su abuela para saludarla y desearle una feliz Navidad y próspero año nuevo. (Los secretos de la longevidad de la Reina Isabell II son revelados).

Justo cuando la reina subía las escaleras para regresar a su habitación, fue cuando los periodistas que presenciaron el acto se percataron de las palabras de William para despedir a su abuela paterna: "Bye, Gran", acción que sorprendió a miles de seguidores, pues este tipo de muestras de afecto no han sido muy comunes a lo largo de la historia de la familia real.

El encuentro ocurrió en la entrada de la emblemática residencia dentro del castillo, el cual mantenía una refinada decoración navideña con pinos, esferas, entre otros adornos. De fondo sonaron los villancicos interpretados por la banda The Salvation army International Headquarter, mientras la reina Isabel portaba un elegante traje color rojo.

En dicho encuentro también se contó con la presencia de el príncipe Carlos, Camila de Carnualles, el príncipe Eduardo y su esposa Sophie Wessex y la princesa Ana. Cabe mencionar que el príncipe Andrés no acudió a la esporádica reunión debido a que en noviembre del año pasado renunció a sus deberes al vincularse con Jeffrey Epstein, quien fue acusado de explotación sexual.

Por otra parte, los duques de Cambridge aseguraron que desconocen aún dónde pasarán las celebraciones navideñas. "Es tan difícil, todavía estamos tratando de hacer planes. Es difícil saber qué hacer para ser lo mejor", comentó el príncipe William.

Por su parte, “La reina dijo que este es el año para que su familia disfrute de la Navidad con otros miembros de la familia y no se sientan mal, como suele ocurrir, cuando la Navidad real tiene prioridad”, afirmó Katie Nicholl en Vanity Fair.