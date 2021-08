Profesor de 88 años de la UGA renuncia en plena clase después de que un estudiante se niega a usar cubrebocas

Georgia.- Irwin Bernstein, un profesor jubilado y recontratado de la Universidad de Georgia renunció en plena clase, el pasado martes después de que uno de sus estudiantes se negara a usar su máscara durante una clase de seminario de psicología.

Según lo publicado por el periódico estudiantil de la universidad The Red & Black, el profesor se encontraba en la segunda clase del semestre, cuando la estudiante, llegó a la clase sin ningún tipo e protección, donde había otras 25 personas, por lo que Bernstein le solicitó el uso de su mascarilla.

En ese momento, un compañero le dio a la estudiante una mascarilla desechable de repuesto, pero no la estudiante no se lo colocó adecuadamente, informó The Red & Black.

Por lo que Bernstein insistió a la estudiante que se subiera la máscara para usarla correctamente, pero ella dijo que "no podía respirar" y que "le costaba mucho respirar" con el paño sobre la boca y la nariz.

En la pizarra al frente del salón de clases estaba escrito: "Sin máscara, sin clase", según la estudiante de cuarto año de psicología Hannah Huff.

El profesor de psicología de 88 años le explicó al estudiante que podría morir de Covid-19 debido a condiciones de salud subyacentes como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas relacionados con la edad, dijo Bernstein en un correo electrónico a The Red & Black.

Solo unos 15 minutos después de la conferencia del martes, que consistió en que Bernstein tomó la asistencia del estudiante, le pidió a la estudiante que se quitara la máscara nuevamente, pero esta vez, la estudiante no respondió.

Estudiante de la UGA. Foto: Captura

Bernstein, a quien ya se le informó que dos de sus estudiantes ausentes dieron positivo por COVID-19, luego anunció su renuncia en el acto y abandonó la clase de inmediato.

“En ese momento dije que si bien había arriesgado mi vida para defender a mi país mientras estaba en la Fuerza Aérea, no estaba dispuesto a arriesgar mi vida para dar una clase con un estudiante desenmascarado durante esta pandemia”, dijo Bernstein en un correo electrónico a El rojo y el negro.

Cabe destacar que, el seminario, principalmente lleno de estudiantes de último año, es un requisito para graduarse para todas las especialidades de psicología.

Todos los estudiantes afectados por la renuncia del instructor fueron trasladados a una nueva sección de sus cursos, según el portavoz de la UGA, Greg Trevor.

Bernstein comenzó a enseñar a tiempo parcial en la UGA en 1968 y se convirtió en miembro de la facultad a tiempo completo en 1971 mientras continuaba investigando en el Centro de primates Yerkes de la Universidad de Emory hasta 1993.

Aunque se retiró de la UGA en 2011, siguió enseñando como jubilado a tiempo parcial recontratado durante muchos años y su antiguo departamento de psicología le pidió que regresara este año para impartir dos cursos este semestre. Ahora, Bernstein tampoco enseñará.

El 18 de agosto, el primer día de clases presenciales, Bernstein les dijo a sus alumnos que enseñaría bajo una política de “sin máscara, sin clase”.

Los estudiantes desenmascarados que llegaron el primer día del seminario fueron instruidos por Bernstein para que recuperaran uno de la oficina principal y de la Oficina de Asesoramiento.

Todos los estudiantes estuvieron enmascarados durante el resto del tiempo de clase, dijo Bernstein en su correo electrónico a The Red & Black.

Bernstein escribió en un correo electrónico a The Red & Black que el jefe del departamento de psicología dijo que no podía imponer una política de máscaras a sus estudiantes.

UGA sigue las políticas del Sistema Universitario de Georgia, que solo fomenta las máscaras dentro de las instalaciones del campus y no permite que sus instituciones promulguen mandatos de máscaras o vacunas.

El profesor ahora dimitido dijo que USG cumple con las políticas del estado de Georgia que "nos prohíbe exigir máscaras".

“Lamento que la pandemia haya causado tanta disensión. Personalmente, no estoy de acuerdo en que estimular la economía sea más importante que la vida de las personas y estoy decepcionado de que algunas personas sientan que lo es ”, dijo Bernstein.

