Profesor de Harvard afirma que un extraterrestre lo visitó en 2017, y que vendrían más

Estados Unidos.- Un extraterrestre atravesó el espacio cerca de la Tierra en 2017, escribió un astrónomo de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, en un libro que se publicará este mes. Fue el primer signo de vida inteligente fuera de la Tierra, según Loeb.

Los científicos de un observatorio en Estados Unidos vieron "un objeto que se elevaba a través de nuestro sistema solar interior, moviéndose tan rápido que solo podría haber sido de otra estrella", según el resumen de marketing del libro de Houghton Mifflin Harcourt, "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent".

El objeto no fue un hecho natural, sino un poco de basura espacial expulsada por otra galaxia, según Loeb, profesor de ciencias con un doctorado en física.

"Sólo había una explicación concebible: el objeto era una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena distante", según HMH.

Avi Loeb. Twitter

En una reseña, Publishers Weekly llamó al libro un "manifiesto contencioso". Pero Loeb no estaba solo en su entusiasmo por el objeto, que fue llamado "1I / 2017 U1 'Oumuamua" por la Nasa.

"El primer objeto confirmado de otra estrella en visitar nuestro sistema solar, este intruso interestelar parece ser un objeto rocoso con forma de cigarro con un tono algo rojizo", dijo la NASA en su descripción del objeto.

"Durante décadas hemos teorizado que tales objetos interestelares están ahí fuera, y ahora, por primera vez, tenemos evidencia directa de que existen", dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington, cuando fue descubierto originalmente.

Edificiación sobre un platillo volador en Estados Unidos. AFP

Añadió: "Este descubrimiento histórico está abriendo una nueva ventana para estudiar la formación de sistemas solares más allá del nuestro".

En la propaganda de la cubierta del libro, Anne Wojcicki, CEO y cofundadora de 23andMe, escribió que el nuevo libro de Loeb "te convence de que la curiosidad científica es clave para nuestro éxito futuro".

Un caso emocionante y elocuente de que podríamos haber visto un signo de vida inteligente cerca de la Tierra, y que deberíamos buscar más, escribió.

El profesor de Harvard Eric Maskin, premio Nobel de Economía, agregó: "¿Es correcta la hipótesis? Quién sabe. ¡Pero intentemos averiguarlo!"