Programa de televisión es retirado del aire después de que la ganadora fuera acusada de matar a su hija adoptiva

Estados Unidos.- Una cadena de televisión retiró la última temporada de un reality show, después de que la ganadora fuera acusada de matar a su hija adoptiva de tres años.

La temporada 20 de "Worst Cooks in America", protagonizada por Ariel Robsinson ya no está disponible para ver The Food Network.

La mujer de 29 años y su esposo Jerry "R", de 34 años de edad han sido acusados conjuntamente de homicidio por abuso infantil tras la muerte de Victoria "S".

La policía fue llamada a la casa de la pareja en Simpsonville, en Carolina del Sur, donde encontraron que la niña no respondía, de acuerdo con el medio WHNS.

Un examen médico reveló que Victoria había muerto como resultado de varias heridas contundentes.

Ariel, es una maestra jubilada y aspirante a comediante que ganó 25 mil dólares después de ser coronada como la peor cocinera de Estados Unidos.

Todos los concursantes del programa admitieron tener pocas habilidades culinarias y participaron en un campo de entrenamiento bajo la supervisión de una celebridad.

The Food Network ha eliminado todo el contenido relacionado con la temporada 20, que se filmó en febrero de 2020 y se emitió el año pasado.

El contenido no esta disponible en la página Discovery+, Hulu o Youtube de Food Network, pero los resúmenes de los episodios aún están disponibles en el sitio web oficial.

Ariel le dijo a Greenville News el año pasado que había adoptado a tres años, que se mudaron con su familia en marzo de 2020. Uno de los niños era Victoria.

Ella le dijo a WYFF4 en agosto: "Solo sé que el señor tenía sus manos sobre mí y tenía un propósito para que yo continuará allí".

Sabía que estábamos pasando por esta adopción, realmente podíamos usar el dinero y dejó que todo saliera bien para nuestro bien

Agregó que planeaba usar sus ganancias del programa para un viaje divertido con su gran familia.

"Quiero llevarlos a un parque acuático o a la playa. Unas vacaciones, para que podamos hacer una gran cosa como familia este año", dijo.

Victoria había pasado la mayor parte de su corta vida en hogares acogida antes de ser adoptada por la familia y si la declaran culpable, la pareja podría enfrentar 20 años de cárcel.

