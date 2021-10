Prohíben en el Salvador las concentraciones públicas o privadas luego de protestas contra Bukele

Luego de las diversas protestas que se realizaron en El Salvador en contra de las políticas del presidente Nayib Bukele, el Parlamento prohibió las concentraciones privadas y públicas.

Mediante un decreto aprobado con 63 votos a favor y 17 en contra, se aprobó una medida que pone al contexto sanitario como pretexto para restringir estas concentraciones masivas que no tengan que ver con arte, cultura o deportes.

La prohibición de estas concentraciones estará activa hasta el 8 de diciembre. El decreto fue presentado por Ernesto Castro, presidente del parlamento.

La norma fue atribuida al contexto de pandemia, sin embargo, esta se da luego de una serie de protestas que el pueblo salvadoreño había realizado en contra de Nayib Bukele en los últimos días.

En la norma se establece que no podrán participar en las concentraciones públicas personas que no tengan el esquema de vacunación completo que no guarden la distancia social.

El decreto dará facultades a la fiscalía de que actúe por de oficio ante el incumplimiento, dependiendo del caso "el infractor “incurrirá en delito de desobediencia de particulares y será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 338 del Código Penal”, reza el decreto.

La desobediencia en El Salvador se castiga con penas de que van desde un año hasta 3 de cárcel.

Ese decreto se contradice con la constitución salvadoreña, específicamente con los artículos 6 6, en el que se indica la libertad de los ciudadanos a expresarse sin ser objeto de censura, también a asociarse y reunirse libre y pacíficamente.

La última manifestación contra Naib Bukele se dio ese domingo que logro reunir a miles de salvadoreños pese a la popularidad de Bukele.

El presidente se encuentra a la mitad del mandato presidencial. Los manifestantes fueron convocados a través de redes sociales y se logró reunir a más de 4 mil personas que reclamaron al presidente por la cifra de desaparecidos, feminicidios, economía, bitcoin, falta de trasparencia y lo que consideran una deriva “autoritaria”.

El salvador se encuentra en una tensa situación política en la que se ha señalado en diversas ocasiones al presidente de dictador o de querer perpetuarse en el poder más allá del término de su mandato.

