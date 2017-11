Prominente neurólogo en EUA es acusado de abusos a mujeres

Estados Unidos (AP).- Un prominente neurólogo ya acusado de tocar indebidamente a pacientes en una clínica en Filadelfia, enfrenta ahora más acusaciones de que abusó de pacientes vulnerables en centros médicos en tres estados.

Según se dice, el doctor Ricardo Cruciani tenía una extraordinaria reputación como médico y la usó para aprovecharse de pacientes mujeres.

Por lo menos 17 mujeres en Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey han acusado al doctor Cruciani de conducta inapropiada que se remonta una decena de años atrás.

Las mujeres han reportado los incidentes a la policía o han contratado abogados para entablar demandas civiles, según una investigación en la que The Associated Press revisó los documentos pertinentes y habló con el abogado y con tres de las mujeres acusadoras.

Las mujeres dijeron a The Associated Press que sentían en ese entonces que no tenían alternativa a ver al doctor, pues era especialista en síndromes inusuales que causan un gran dolor debilitante. Desesperadas por su condición, veían a Cruciani como su única esperanza y él lo sabía por lo cual se aprovechaba de ellas, según las denuncias.

Ahora, mientras la policía y los fiscales abren una segunda investigación contra Cruciani, algunas de sus acusadoras y su abogado quieren saber qué tan efectivamente fue supervisado el médico de 63 años de edad y si podría haber sido detenido antes.

"Estos hospitales crearon esta perfecta tormenta de oportunidades para que él victimizara a tantas pacientes", dijo Hillary Tullin, quien vio a Cruciani durante años y que dijo que fue su víctima repetidamente. "El sistema falló".

Según una declaración jurada de la policía de Filadelfia, Cruciani _ex presidente del departamento de neurología de la Universidad Drexel de Filadelfia_ atacó a siete pacientes en 2016. Las mujeres, de 31 a 55 años de edad, describieron los besos y otras formas de contacto no deseadas. Una paciente dijo que Cruciani trató de obligarla a tocar sus genitales y que luego se masturbó frente a ella.

Drexel lo despidió en marzo después de una investigación interna. Cruciani tiene programado comparecer el martes para una audiencia judicial preliminar sobre cargos menores que incluyen ataques indecentes.

"Dado que estos son asuntos en curso, no podemos comentar porque podrían perjudicar el proceso", dijo su abogada, Linda Dale Hoffa. "Hablaremos en el tribunal".

Los problemas legales de Cruciani podrían estar empezando.

Una antigua paciente de 55 años de edad, que dice que Cruciani abusó sexualmente de ella durante años, dijo a The Associated Press que la policía la entrevistó en Hopewell Township, Nueva Jersey, donde el médico trabajó para el Capital Health Medical Center de 2014 a 2016. La policía de Hopewell y la fiscalía del condado de Mercer confirmaron que Cruciani está bajo investigación, pero se negaron a ofrecer detalles.

Ciudad de México.- En abril de 2016 se dio a conocer el caso de una escuela ubicada en la colonia Extremadura Insurgentes, de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, en la que Rafael Duarte, dueño del plantel, fue acusado de abusar sexualmente de por lo menos 20 menores de edad de la institución en un lapso de 10 años.

Duarte Pereda apartaba de sus grupos a los niños de entre dos y seis años para llevarlos a un salón donde los sometía a distintas vejaciones sexuales, de acuerdo con los relatos de los padres. Leopoldo Rafael Duarte Pereda fue imputado por abuso sexual agravado en contra de tres alumnos del Colegio y actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la CDMX y espera sentencia.

Actualmente el hijo de Mariana tiene seis años. En entrevista con EL UNIVERSAL en el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, ella cuenta que gracias a las terapias y peritajes ahora saben que su hijo era sometido por Duarte Pereda, a quien le decían el Tío Rafa.

El niño “tenía dos años cuando esto empezó y cuatro cuando nos dimos cuenta. Lo supimos cuando al fin lo pudo verbalizar”.

El comportamiento del menor de edad cambió drásticamente a partir de los dos años, los padres acudieron a la escuela y a doctores para buscar explicaciones a la transformación; pero, no encontraron alguna causa.

“Empezó a tener muchos síntomas, pero lo hablábamos en la escuela y el plantel siempre buscó pretextos para esconder la situación. Nos tardamos mucho, el niño dejó de comer, tenía terrores nocturnos, dejó de hacer contacto visual con nosotros, dejó de jugar, lloraba todo el tiempo sin que entendiéramos el motivo, tenía vómitos continuos. Te estoy hablando de meses y años enteros, en nuestro caso no nos enteramos rápido”, lamenta la madre.

El menor de edad no mejoraba de los malestares que presentaba, los cuales en la escuela los señalaban como normales y comenzaron incidentes que preocuparon aún más a la familia, puesto que “empezó a tener muchos accidentes muy extraños, que después en terapia y en los peritajes descubriríamos que fueron intentos de suicidio”.