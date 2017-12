Prostituta fundan banco para no sufrir extorsiones

INDIA.- Cansadas de vivir como esclavas sexuales por sus explotadores y por no contar con ciertos derechos básicos, las mujeres que ejercen la prostitución en el distrito rojo de la India, ubicado en Sonagachi, decidieron crear un banco cooperativo que les ha permitido escapar de proxenetas y madamas.

Según RT más de 11.000 prostitutas de este lugar han sufrido el yugo de proxenetas y madamas que se apoderan de sus recursos ganados y las dejan sin sustento. Su condición las orilla a vivir en la discriminación de su país, al no tener derecho al voto, no poder abrir una cuenta bancaria al no poder comprobar la procedencia de sus ingresos y el alquilar una vivienda.

(Foto: AFP)

Ante cualquier emergencia de dinero tienen que recurrir a prestamistas privados, que les aumentan hasta en un 300% de interés anual, que les generan deudas impagables que complican aún más su diario vivir.

Fueron 13 personas las que impulsaron la iniciativa de conformar la Sociedad Cooperativa Multipropósito Usha, con un fondo de 30.000 rupias que asciende a 465 dólares, fueron ellas mismas quienes se encararon de administrar el recurso que las ha hecho crecer y poder ayudar a miles de mujeres de este país.

Actualmente tienen un padrón de clientes de 31.000 trabajadoras sexuales de todo el estado de Bengada Occidental que han contribuido a que Sociedad Cooperativa Multipropósito Usha prospere y que facture más de 300 millones de rupias anuales, que asciende a 4,65 millones de dólares.

más de 11.000 prostitutas de este lugar han sufrido el yugo de proxenetas y madamas.

Han logrado recuperar su vida.

Rita Roy, ha salido de la esclavitud y ha logrado recuperar su vida, estaba bajo el yugo de “La madame” de su prostíbulo, quien se apoderaba de todo su efectivo ganado por extenuantes horas de trabajo y solo le otorgaba pequeñas cantidades cuando se le presentaba alguna emergencia o necesidad.

Relató que cuando su padre enfermó se vio en la necesidad de buscar a un prestamista quien le prestó 2.000 rupias, que se convirtieron en 13.000 rupias. Crédito que le era imposible pagar, por lo que fue acosada y amenazada por matones contratados por el prestamista.

Fueron 13 personas las que impulsaron la iniciativa de conformar la Sociedad Cooperativa Multipropósito Usha. (Foto: AFP)

Roy pidió ayuda a la Sociedad Cooperativa Multipropósitos Usha, brindándole créditos con tasas accesibles, recibió programas de bienestar estatal y tener acceso para alquilar una vivienda.

Actualmente ha logrado acceder a créditos que le han permitido costear la enfermedad de su padre, comprar un lote para edificar una vivienda y para pagar la universidad de su sobrino.

También te puede interesar