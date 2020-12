Protestan contra Amazon en casa de Jeff Bezos en Manhattan

Estados Unidos.- Integrantes de organizaciones activistas se plantaron ayer frente a la casa de Jeff Bezos, dueño de Amazon, para protestar en contra de esta empresa a la que señalan de prácticas monopolistas y labores que según señalan, han incrementado la fortuna del magnate durante la pandemia de coronavirus, mientras dueños de pequeños negocios se han visto obligados a cerrar a consecuencia de la crisis económica.

Fueron decenas de activistas los que se manifestaron en contra de Amazon frente al lujoso apartamento del multimillonario Jeff Bezos, ubicado en la Quinta Avenida de Nueva York, que adquirió el año pasado por unos 80 millones de dólares.

La protesta fue realizada por miembros de las organizaciones ALIGN-NY, Make the Road y New York Communities for Change, quienes piden a los legisladores que aprueben una legislación que divida Amazon, por considerar que la empresa se ha hecho demasiado grande y con una posición dominante en el ámbito del comercio electrónico, y por sus "prácticas anticompetitivas", según publicó EFE.

Mientras los pequeños negocios desaparecen por la pandemia, personas como Bezos ganan miles de millones de dólares", señalaron protestantes.

Los inconformes demandan que el estado de Nueva York apruebe una ley que obligaría a esta empresa multinacional del comercio digital a aumentar las protecciones contra la Covid-19 de sus trabajadores, así como más avenidas para que el personal denuncie fallos en las protecciones sanitarias.

Esta propuesta a los legisladores ha sido firmada por más de 65 organizaciones comunitarias y sindicatos.

Amazon es una de las multinacionales más exitosas durante la pandemia y la demanda de sus servicios ha incrementado en todo el mundo debido al confinamiento de las personas en sus hogares para evitar contagios de coronavirus.

Tan es así, que Jeff Bezos ha visto incrementar su patrimonio en unos 90.000 millones de dólares durante la pandemia, casi duplicando una fortuna que lo convierte en el hombre más rico del mundo.

De acuerdo EFE, en solo 10 meses esta empresa ha contratado a 427.300 empleados en todo el mundo; además aumentó temporalmente el salario a sus empleados en almacenes, quienes son los más expuestos a la pandemia.

Jeff Bezos ha relatado cómo se convirtió en todo un magnate en su libro "Crea y Divaga. Vida y reflexiones de Jeff Bezos", de la editorial Planeta, que fue publicado en 20 países el 19 de noviembre (puede leer: Libro "Crea y Divaga" de Jeff Bezos relata como se convirtió en el hombre más rico del mundo).

En su obra cuenta como llegó a crear Amazon, una empresa que distribuye 10.000 millones de artículos al anualmente a nivel internacional. El multimillonario se ha mantenido desde hace tres años consecutivos en la lista de los estadounidenses más ricos que elabora la revista Forbes.