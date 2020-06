Protestas en Atlanta tras la muerte de otro afroamericano a manos de policía

La ciudad de Atlanta en Georgia, Estados Unidos, se volvió escenario de protestas y disturbios este fin de semana tras reportarse la muerte del afroamericano Rayshard Brooks a manos de un policía.

Brooks, de 27 años, murió la noche del pasado viernes tras recibir tres disparos por parte de un oficial blanco mientras intentaba escapar corriendo tras forcejear con dos agentes.

Al día siguiente estallaron las protestas a las que asistieron cientos de personas en Atlanta para exigir justicia por el asesinato del joven menos de un mes después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de otro oficial blanco en Minneapolis, lo que detonó decenas de protestas contra el racismo y la violencia policial a lo largo de país.

Manifestantes protestan marchando sobre la avenida University, cerca del restaurante Wendy's, el sábado 13 de junio. Foto: AP

Al menos 36 personas fueron detenidas el fin de semana a raíz de las protestas y disturbios que culminaron con el bloqueo de una autopista y el incendio del restaurante Wendy's, donde tuvo lugar la muerte de Brooks.

El restaurante donde tuvo lugar la muerte del joven fue incendiado por los manifestantes durante las protestas. Foto: Reuters

De acuerdo al reporte del Departamento de Policía de Atlanta, el joven afroamericano se encontraba durmiendo dentro de su automóvil bloqueando la entrada del restaurante cuando los agentes llegaron.

Al momento de intentar esposarlo por encontrarse alcoholizado, hubo un forcejeo en el que Brooks logró arrebatar el taser (paralizador eléctrico) a uno de los oficiales antes de intentar escapar corriendo.

Momentos después se escuchan tres disparos y el joven cae herido. El momento fue captado en video por las cámaras de vigilancia del lugar. Brooks fue reportado como fallecido momentos después.

Tras las protestas que se han dado en #EEUU, el viernes, oficiales de la policía de Atlanta, dispararon contra Rayshard Brooks, un afroamericano de 27 años que opuso resistencia de ser arrestado en el área de autoservicio de un restaurante



Vía @BBCWorld

pic.twitter.com/i48N86qG3K — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 14, 2020

El hecho se da en medio del ambiente de tensión y las numerosas protestas contra el racismo y la violencia policial a lo largo del país tras el asesinato de George Floyd, otro afroamericano, en la ciudad de Minneapolis.

Un agente del equipo SWAT de Atlanta apunta su arma contra manifestantes durante las protestas. Foto Reuters

Apenas se difundió la noticia de la muerte de Brooks, las primeras consecuencias tuvieron lugar: la jefa de Policía de Atlanta, Erika Shields, renunció a su cargo; el agente que disparó, Garret Rolfe, fue despedido, y el segundo agente involucrado, Devin Brosnan, se encuentra bajo despido temporal administrativo.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, había exigido el despido del agente que disparó, señalando: "no me parece que eso fuera un uso justificado de fuerza letal y he exigido el cese inmediato del agente".

El abogado de la familia de Brooks, L. Chris Stewart, declaró que el agente que disparó debería ser vinculado a proceso por "uso injustificado de la fuerza letal, que equivale a asesinato".

Con información de AP y CBS News.

Te puede interesar:

Otro afroamericano muere a manos de la policía de EU en Atlanta

Sale de prisión un agente involucrado en la muerte de George Floyd