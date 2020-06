Protestas en EEUU: ¿Son correctas las tácticas policiales?

Washington.- Las protestas raciales por el asesinato de George Floyd que siguen sacudiendo Estados Unidos han abierto también el debate sobre las tácticas policiales a medida que afloran nuevos vídeos de abusos en las manifestaciones.

En Mineápolis, el epicentro de las protestas en Estados Unidos, cuatro concejales han propuesto desmantelar al Departamento de Policía, responsable de la muerte de Floyd.

"Vamos a desmantelar el Departamento de Policía de Mineápolis. Y cuando hayamos terminado, no lo vamos a volver a pegar, vamos a repensar drásticamente cómo abordamos la seguridad pública", dijo el concejal Jeremiah Ellison.

En ciudades como Los Ángeles y Nueva York ya se han anunciado importantes recortes presupuestarios para sus poderosas Policías locales, mientras que los distritos escolares de ciudades como Denver, Portland y la propia Mineápolis han cortando sus jugosos contratos de seguridad con los departamentos policiales.

Precisamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, que se ha mostrado como el abanderado de la "ley y el orden" acusó a la oposición demócrata y a su virtual candidato a la Casa Blanca, Joe Biden, de querer recortar los fondos para las fuerzas de seguridad.

Dimiten 57 antidisturbios

Los 57 miembros de la unidad antidisturbios de la Policía de Buffalo, al norte de Nueva York, renunciaron después de que dos de sus compañeros fueran suspendidos sin sueldo por empujar al suelo a un anciano durante las protestas contra el racismo.

La acción de dos agentes antidisturbios se grabó en video y se ha viralizado en la redes sociales, causando una gran indignación en Estados Unidos y provocando una investigación de la Fiscalía del condado, pero sus líderes sindicales dijeron hoy que solo "cumplían órdenes".

En Filadelfia las autoridades imputaron delitos de agresiones a un policía de alto rango que golpeó con una barra de hierro en la cabeza de un manifestante durante una carga contra una protesta pacífica.

En Nueva York la Policía ha recibido 633 quejas durante la última semana, mientras que en Florida dos agentes fueron detenidos y acusados de agresiones durante una detención.

Trump cree que la economía acabará con el racismo

El mandatario consideró que el crecimiento económico acabará con las tensiones raciales en Estados Unidos y, como en los últimos días, no aludió a ningún cambio o iniciativa para remediar las desigualdades estructurales del país o el problema de la violencia policial hacia la población negra.

"Ese es mi plan. Vamos a tener la economía más fuerte del mundo", se limitó a decir cuando le preguntaron cómo pretendía acabar con el racismo sistémico en el país.

A pesar del tono de celebración de Trump, el dato del desempleo entre afroamericanos en mayo fue peor que el de abril y, de hecho, subió hasta el 16,8 %, el mayor desde 1984, según el informe publicado este viernes por el Departamento de Trabajo.

La periodista afroamericana Yamiche Alcindor preguntó a Trump durante el acto que cómo puede considerar una victoria para Floyd y el resto de estadounidenses un índice de desempleo que ha subido en el caso de los afroamericanos, y el presidente respondió: "Eres de lo que no hay".

Protestas en Washington

Mientras Washington prepara una multitudinaria manifestación para el sábado, este viernes despertó adornada con un mural de letras amarillas pintado en el asfalto con el lema "Black Lives Matter" ("Las vidas de los negros importan").

Las letras ocupan dos bloques frente a la plaza de Laffayete, donde el lunes las fuerzas de seguridad dispersaron con gases una protesta pacífica para que Trump pudiera hacerse una foto en una iglesia cercana.

Además, esos dos bloques frente a la Casa Blanca pasaron a denominarse calle "Black Lives Matter", un gesto que algunos activistas tildaron de oportunista por parte de la alcaldesa washingtoniana, Muriel Bowser.

En el extremo oeste de Columbia Heights, uno de los barrios históricamente negros de Washington que se han ido gentrificando, más de 200 personas se congregaron en ambas aceras de la calle 16 mirando a la carretera e interpelando con sus carteles a los autos que pasaban para que hicieran sonar sus cláxones.

Uno de los conductores que pasaban puso a todo volumen el clásico de Bob Dylan "The Times They Are A-Changin'" entre vítores de los manifestantes, que resistieron a una breve pero copiosa tormenta de verano y finalmente se arrodillaron para guardar 8 minutos de silencio mientras las iglesias del barrio tocaban las campanas.

"Como aliada blanca es muy importante para mí hacer algo, porque si no, me siento cómplice" de las injusticias que viven los afroamericanos, explicó a Efe Beatrice Delaval, una joven de 23 años que sostenía un cartel con el lema "Black Lives Matter" junto a su familia.