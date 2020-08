Publican fotos de Kim Jong Un en medio de los rumores de que está en coma

Corea del Norte.- La agencia estatal de noticias de Corea del Norte ha publicado nuevas fotos de Kim Jong Un en medio de informes de que ha estado en coma durante meses y cedió algo de poder a su hermana.

Las fotos parecen mostrar a un Kim de aspecto saludable dirigiendo una reunión el martes del politburó del Partido de los Trabajadores para pedir esfuerzos de prevención contra el coronavirus y un tifón, según la Agencia Central de Noticias de Corea.

Fueron sindicados a través de Associated Press, que señaló que los periodistas independientes no tuvieron acceso al evento y que las imágenes no se pudieron verificar de forma independiente.

Kim Jong Un en una sesión de trabajo con funcionarios. AFP

La reunión evaluó "algunos defectos en el trabajo estatal de emergencia contra la epidemia para controlar las incursiones del virus maligno", dijo KCNA en un comunicado.

Corea del Norte no ha informado de ningún caso confirmado de COVID-19, pero Kim dijo el mes pasado que el virus "podría decirse que ingresó" al país y emitió un bloqueo después de que se informó que un hombre tenía síntomas.

Los resultados de las pruebas en el hombre no fueron concluyentes, según la Organización Mundial de la Salud.

Tras un par de días en "coma", Kim Jong Un acaba de reaparecer en un acto público.



Los medios qué manipulan sobre Corea del Norte evidenciados de nuevo. pic.twitter.com/eapc5w4SVn — Feker ���� (@Fekerfanta) August 25, 2020

La reunión también discutió las medidas de emergencia del estado para prevenir daños a los cultivos y víctimas del tifón Bavi, que se espera golpee al país en unos días.

La economía de Corea del Norte se ha visto afectada por los recientes cierres de fronteras y los daños por inundaciones.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la salud de Kim: un ex ayudante afirmó esta semana que el déspota cayó en coma hace meses después de una operación cardíaca fallida y que sus apariciones públicas posteriores fueron grabadas previamente.

El asistente dijo que la hermana menor de Kim, Kim Yo Jong, estaba lista para ayudar a liderar el país.

A principios de este mes, las fotos aprobadas por el estado mostraban a Kim llegando en una camioneta de lujo para recorrer un pueblo de Corea del Norte que fue devastado por las inundaciones.

