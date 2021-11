“Pudo haberse evitado”: Hija lamenta muerte de sus padres hispanos, no creían en las vacunas contra el Covid-19

Arizona, Estados Unidos.- Una pareja murió el pasado 6 de noviembre, pasaron sus últimos momentos tomados de las manos en una camilla de hospital luego de enfermar gravemente de Covid-19, ninguno de los dos se vacunó ya que no creían en las vacunas contra el virus por información falsa vista en redes sociales.

La pareja conformada por Víctor Esparza, de 48 años y su esposa Verónica Almanza de 47, fallecieron en Arizona, Estados Unidos, luego de que ambos fueran internados por Covid-19 el pasado 22 de septiembre y, a pesar de que lograron darle una batalla al virus por varias semanas, el 6 de noviembre ambos fallecieron con apenas unas horas de diferencia, pasaron los últimos momentos tomados de las manos.

A pesar de que ellos no parecían mejorar, su hija Vanessa Esparza, de 25 años, no estaba lista ese día para recibir una llamada que le informaba que su madre no respondía de la misma forma que días anteriores.

“Llegando al hospital, como a los 5 minutos, el corazón de mi mamá comienza a latir menos y ahí, delante de mí, falleció”, declaró Vanessa Esparza a Univision el traumático momento.

Relató que tras lo sucedido, volvió a su casa y fue cuando recibió la llamada de una enfermera pidiéndole que regrese de inmediato, en esa ocasión se trataba de su padre. Al llegar, ya la estaban esperando “Habían pasado tres minutos desde que falleció”, mencionó.

Vanessa Esparza mencionó que sus padres decidieron no vacunarse contra el Covid-19, ya que veían en internet mucha desinformación, a pesar de que todos los rumores que consumían en redes sociales ya habían sido desmentidos por especialistas en la materia.

“El hubiera ya no existe, pero yo pienso que se pudo haber evitado. Mi mamá, por ejemplo, miraba en las redes sociales eso del chip, que te ponen en la inyección y se queda en el brazo”, dijo Vanessa.

Aseguró que tanto ella como su hermano ya se vacunaron contra el Covid-19 luego de que sus padres hayan sido hospitalizados en septiembre.