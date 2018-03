Putin no cambiará Constitución para mantenerse en el poder

Rusia.-El presidente ruso Vladimir Putin, gran favorito para ser reelegido el 18 de marzo para un cuarto mandato, declaró el sábado que no tenía ninguna intención de cambiar la Constitución para permanecer en el Kremlin más allá de 2024.

“Nunca he cambiado la Constitución, no lo he hecho para beneficiarme, y no tengo tales intenciones ahora”, declaró en entrevista a la televisión estadounidense NBC.

Presidente chino. Foto: AFP

El presidente ruso era interrogado sobre si deseaba seguir el ejemplo del presidente chino que aspira a un mandato ilimitado.

Algunos críticos acusan a Putin, elegido por primera vez en 2000 y que aspira a un cuarto mandato, de querer permanecer en el poder indefinidamente.

En 2008, Putin se convirtió en primer ministro pero mantuvo el control sobre el poder, al ubicarse su protegido, Dimitri Medvedev, en la presidencia. Putin volvió al Kremlin en 2012, pese a las manifestaciones organizadas por la oposición en el país.

Vladimir Putin afirmó que desde 2000 había pensado en un potencial sucesor. “No me importa pensar en ello, pero al fin de cuentas es el pueblo ruso el que decidirá”.

En 2008, Putin se convirtió en primer ministro pero mantuvo el control sobre el poder, al ubicarse su protegido, Dimitri Medvedev. Foto: AFP

Interrogado sobre su principal opositor Alexei Navalni –que no puede presentarse a las elecciones debido a una condena judicial que considera orquestada por el Kremlin–, Vladimir Putin rehusó citar su nombre, como siempre hace en público. Prefirió hablar de “algunas fuerzas políticas”.

Estas fuerzas “exponen los problemas y eso es algo bueno, algo justo. Pero no es suficiente para el desarrollo del país (…). Atraer la atención sobre los problemas no solamente es insuficiente, es incluso peligroso, y puede conducir a una cierta destrucción. Y nosotros necesitamos creación”, concluyó.

Información de AFP