Qué es el "microblanding" y cuáles son los beneficios

Belleza.- El microblading es una técnica de maquillaje semipermanente que actualmente es destacada en la gran industria de la belleza, utilizada para solo en el beneficio de retocar y perfeccionar las cejas de mujeres y hombres.

Esta técnica tuvo su origen en Asia, y el objetivo no es más que corregir, mejorar y embellecer las cejas con poco pelos o para personas que quieran un relsultado duradero.

El microblanding es creado con la técnica japonesa tebori;“tatuaje a mano”, un proceso manual, utilizando sólo agujas parecidas a un bisturí y tintas, sin usar ninguna máquina para tatuar la capa epidermis.

Tebori (pluma de Microblading). Cortesía.

Los artistas dedicados a realizar esta técnica recomiendan primero que el cliente vaya a un médico para saber si es oportuno ya que es un método poco común.

Procedimiento

Ya después de consultar con su médico de confianza, el artista hace un diseño de ceja de acuerdo al rostro del cliente.

A la preferencia del experto, este debe aplicar una crema anestésica tópica para que el cliente no tenga un momento incómodo o con molestias. No es doloroso, sin embargo, es recomendable.

Según el color y el diseño escogido se empieza a trabajar en el tatuaje.

El artista con sus materiales empieza a trabajar, el procedimento puede hasta durar tres horas por la dedicación necesaria, cada pelo es trazado con las agujas de manera individual para un mejor resultado.

Imagen ilustrativas pixabay.com

Beneficios

1. El principal beneficio es que con la técnica puedes lucir unas cejas más pobladas.

2. La duración del resultado puede durar hasta dos años de acuerdo a la persona, y para muchos es mejor no tener que maquillarse todos los días las cejas.

3. El costo, en algunas partes no es mucho el precio, comparando otros métodos que no son duraderos.

4. No es doloroso, existen otras técnicas que son un poco dolorosas, pero esta no, y el proceso de curación no tiene mucho trabajo.

5. Aspecto natural, por la dedicación del artista y según el material las cejas quedan como naturales.