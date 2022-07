Qué países han llegado a la Luna además de Estados Unidos

Uno de los sueños de la humanidad fue cumplido el 20 de julio de 1969, cuando la nave de Apolo 11 llegó a la superficie lunar después de varios intentos y años de intentarlo, pero después de este suceso muchos piensan que este sueño fue abandonado por otros países, pero la realidad es que muchos otros continuaron con su sueño y los siguientes lo han logrado.

La Luna es el único satélite natural de la Tierra y sin duda uno de los cuerpos celestes que más han interesado a las personas desde hace siglos atrás. Desde el solo observarla hasta el sueño de explorarla, a lo largo de la historia han sido muchos los científicos y astrónomos se han enfocado en conocer sus secretos, pero hasta el momento solo unos cuantos humanos han pisado su superficie.

Esto no significa que el sueño no siga presente, sino que en los últimos años son cada vez más los países que buscan explorar el misterioso satélite ya sea a través de equipo y ¿por qué no? con astronautas que se adentren en nuevas zonas no exploradas, algunos de los que ya lo han logrado son los siguientes.

Unión Soviética

Muchos recordarán la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética de la cual salió victorioso finalmente el equipo de la NASA. Sin embargo a pesar de que no fueron los primeros la hoy disuelto Unión Soviética también logró dejar su marca en la Luna, ya que fueron los primeros en mandar un objeto y que este aterrizara correctamente en la superficie lunar, esto en el año 1959.

China

Este país asiático es uno de los más activos en la búsqueda visitar la Luna y ya han tenido éxito, ya que en 2013 lograron colocar su primer rover llamado Yutu en el satélite natural. Años antes, China ya habían logrado varias misiones con éxito con orbitadores e incluso un impactador.

Japón

El país nipón también ha tenido presencia en la Luna ya que en 1990 pusieron un objeto en el famoso satélite natural, se trata de la sonda Hiten, la primera que no fue elaborada por los Estados Unidos ni por la Unión Soviética o Rusia. Después de colocar este objeto en orbita y estrellarlo intencionalmente en la superficie lunar, han conseguido esta hazaña varias veces.

Te recomendamos leer:

India

En el año 2008 India se unió a este grupo de países que han logrado llegar hasta la Luna, esto fue conseguido cuando el impactador del satélite Chandrayaan- 1 alcanzó la superficie lunar. En esta misión además se incluyó un orbitador que además logró un mapa de 3 dimensiones de la superficie lunar.