¿Qué pasaría si la Reina Isabel II muere?

Tras el estreno de la serie de Netflix, The Crown (La Corona), muchas personas se han interesado en la vida de la Reina Isabel II, quien llegó al trono de Inglaterra en 1952 a los 26 años de edad, luego de que su padre, Jorge VI, perdiera la vida a causa del cáncer, actualmente Isabel tiene 94 años de edad, pero ¿Qué pasaría si la monarca británica muriera?

Desde que llegó al trono, hace 67 años, se realizó un protocolo para la muerte de Isabel II, llamado "London Bridge is Down" (El puente de Londres ha caído", pero su muerte no solo afectaría al país que reina sino a todo el mundo ya que esta será una de las más importantes del planeta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando la Reina Isabel II muera una luz azul se prenderá en todas las televisoras y radios del reino, la cual anunciará su fallecimiento.

Música triste se comenzará a transmitir desde ese momento, la BBC iniciará un sistema de alerta para que todos los sus representadores vistan de luto.

Se han preparado videos con imágenes de la reina, como reportajes de su vida y obra, además se programará el himno nacional antes de dar la fatal noticia.

Muchas televisoras se han preparado desde años, hasta han formado contratos con miembros de la realeza para poder tener entrevistas exclusivas. Se prevé que su evento sea el más visto en la historia, los aviones ingleses darán la noticia del fallecimiento de su monarca en pleno vuelo.

El funeral de Isabel II como de cualquier monarca es pagado por el estado, se prevé que con la muerte de la actual reina se pierdan más de mil millones de dólares luego de que los billetes con el rostro de la reina salgan de circulación de Inglaterra y de los otros 35 países que usan su imagen.

Además se hará un paro de dos días, lo cual provocará una pérdida de 3 mil millones de dólares, esto significa que su funeral costará alrededor de 8 millones de dólares, el cual se llevará a cabo doce días después de su fallecimiento.

Carlos, Príncipe de Gales, hijo de Isabel II, tomará el trono convirtiéndose en el nuevo rey de Reino Unido.