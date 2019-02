¿Qué será de Emma Coronel tras el veredicto de El Chapo?

Estados Unidos.-Luego de que el jurado reveló el veredicto en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, ahora surge la pregunta que pasará con su esposa, Emma Coronel, después de que fue declarado culpable de diez cargos y que posiblemente el líder del Cártel de Sinaloa, le espera una sentencia de cadena perpetua, en donde pasará el resto de su vida.

Para dar respuesta a la interrogante, se consultaron a varios especialistas y muchos aseguran que Emma Coronel se quedará con varios millones de dólares del narcotraficante sinaloense; por lo que ella estará bien.

Los abogados de El Chapo dicen que todos sabían que algún día iba a pasar esta situación. | AFP

De acuerdo a lo publicado por The Daily Beast señala que "ella no va a vivir en una casucha de la Ciudad de México. Proveerán para sus hijas; las cuidarán. Lo que sea que tome el gobierno, lo tomará, pero no se quedarán con todo. Él tiene dinero escondido y ella vivirá de ahí”.

De acuerdo a lo expuesto, dijo que Emma Coronel no corre peligro con relación a otros cárteles; y el especialista mencionó que existen conductas entre las organizaciones rivales que hasta ayudan a las parejas de los capos, porque ellos también quisieran que sucediera lo mismo con sus esposas.

Una opinión coincidente es la del abogado Marvyn Kornberg, que asegura que "nadie se mete con las esposas", respecto a los enemigos que pudiera tener en otros cárteles.

Emma Coronel solamente sonrió cuando se le preguntó por el veredicto de su esposo El Chapo. | AFP

En este punto, enfatizó que Emma Coronel va a estar a salvo.

The Daily Beast narra más episodios de la esposa de El Chapo y menciona que minutos antes de conocerse el veredicto, le preguntaron que haría su su esposo resultaba culpable, y solamente sonrió a los reporteros.

Por su parte, el abogado de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, quien respondió como Emma Coronel iba a enfrentar la sentencia, y dijo que "Emma… Mira, ninguno de nosotros es un niño. Todos sabíamos que este día llegaría. Pero teníamos la esperanza de que no llegara”, finalizó.