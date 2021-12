Que...¿agradecidos? Regresa 2mdp y le dan una pala de recompensa

Argentina.- Luis Spanh, un hombre de Argentina, se encontró varios cheques que su suma alcanzaba más de dos millones de pesos argentinos, alrededor de 681 mil pesos mexicanos, dicho dinero lo devolvió a sus dueños los cuales le recompensaron con una pala.

El hombre narró que se encontró dos cheques por dos millones 170 mil pesos argentinos, cuando viajaba en la ruta 70 en camino al poblado Santa Fe, cuando recién los halló no vio la cantidad solo los guardó para entregarlos después.

Luis mencionó que primero pensó que se trataba de un robo por lo que "revisé los tres primeros y no corresponden a ningún banco de acapan, entonces creía que eran robados. Quería sacármelos de encima y no caer en problemas".

Los cheques resultaron ser de una compañía de herramientos, la cual le agradeció el honorable gesto regalándole una pala.

"Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron que si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me trajera algo y aparecieron con una pala", comentó Luis en una entrevista.

Aprovechando que la historia de Luis se ha vuelto viral el pide que desearía encontrar un trabajo, él tiene 50 años y se dedica a la telefonía y poner música en las fiestas los fines de semana.