Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan exigen lo localizaciónArgentina.- "Queremos que los saquen, queremos ver los cuerpos. Nosotros necesitamos hacer un duelo", expresó hoy Yolanda Mendiola, madre del tripulante Leandro Cisneros, desaparecido junto a 43 submarinistas más en el buque ARA San Juan el pasado 15 de noviembre en aguas del sur del Atlántico.

La Armada argentina anunció este jueves que se descarta la posibilidad de rescatar a los tripulantes del sumergible por el tiempo transcurrido desde su desaparición y tras un intenso rastreo de la zona donde se cree que está el buque, aunque matizó que se proseguirá con la búsqueda en el océano con la colaboración de varios países.

Buque ARA Islas Malvinas de la Armada Argentina ayuda en la búsqueda del submarino ARA San Juan. FOTO: EFE

"Dicen que ya no es un rescate", confirmó Mendiola en la localidad de Mar del Plata, situada al sur de la provincia de Buenos Aires, donde los familiares de los 44 están siendo atendidos por psiquiatras y psicólogos desde la desaparición del ARA San Juan.

Muchos de ellos, como afirmó la mujer, mantienen la esperanza de que sus seres queridos regresen.

La madre del submarinista Cisneros, originario de la provincia de Jujuy (norte), explicó que algunos de los allegados necesitaron asistencia tras conocer la noticia, y agregó que los "más cercanos" a los tripulantes todavía permanecen en el hotel habilitado próximo a la base naval marplatense, donde el submarino tendría que haber llegado hace más de 10 días.

Ella, por su parte, concretó que se va a quedar "hasta que lo encuentren".

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan exigen lo localización. FOTO: AFP

Según narró, la Armada les dijo durante la tarde del jueves que "hay pocas probabilidades" de encontrar a los tripulantes con vida, pero aseguraron que continuarán la búsqueda.

"Ellos siguen la búsqueda hasta el 5 de diciembre que viene el submarino que es ruso, ese es el que va a detectar a más profundidad", aclaró la mujer sobre el navío que en los próximos días se sumará al operativo y que tiene un alcance operativo de inmersión de 1,000 metros.

El capitán de navío y portavoz de la Armada Argentina Enrique Balbi, en su parte diario a la prensa sobre la búsqueda del buque, fue consultado sobre si este cambio de fase supone que no se busca a los tripulantes con vida, declaró que "hasta tanto no tener la localización" no se va a dar una "confirmación categórica al respecto".

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan exigen lo localización. FOTO: AFP

A partir de este momento, el ministerio de Defensa y la Armada continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda -ya no rescate- del sumergible San Juan en el lecho submarino.

El último paradero conocido de la nave, en cuya búsqueda han colaborado medios humanos y técnicos de 18 países fue el día 15, a unos 432 kilómetros de la costa patagónica argentina, cuando estaba de camino desde la base naval austral de Ushuaia a Mar del Plata.