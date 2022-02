"Queremos salir de aquí y salvarnos": Guillermo Padilla, un mexicano que busca escapar de la guerra en Ucrania

Hasta ahora no se ha confirmado que Guillermo Padilla y su familia hayan sido evacuados de Ucrania.

En su mensaje, el mexicano etiquetó al canciller Marcelo Ebrard y al presidente AMLO, así como a diversos periodistas y medios de comunicación mexicanos. En pocas horas, la publicación alcanzó los 19 mil "Me gusta" y recibió cientos de comentarios de apoyo y solidaridad.

" Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos . Otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro . Me encuentro a 38km de Kiev", escribió Guillermo Padilla.

A través de Twitter, Guillermo declaró que busca escapar de Ucrania para salvarse, y aunque otras embajadas evacúan a sus ciudadanos, se quejó de que le Embajada mexicana no lo apoyaba.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.