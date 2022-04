"Quería tenerme solo para ella", hombre latino con 9 esposas se divorció de una por "egoísta"

Brasil.- Un hombre que habita en Brasil se casó con nueve mujeres, soñaba con tener diez esposas, porque le gusta el "amor libre", sin embargo ha decidido divorciarse de una de ellas ya que esta lo quería "solo para ella", cabe destacar que en dicho lugar no esta permitido la poligamia.

Se trata de Arthur O Urso, un modelo y swinger brasileño, en noviembre del 2021 se casó con nueve mujeres, su meta era tener diez esposas, pero su plan se vio afectado ya que una de ellas le pidió tener una relación monógama por lo que se divorsió.

Tras la decisión de una de las esposas de Arthur las otras ochos dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión "egoísta" de la mujer, la cual fue identificada como Agatha.

"Ella quería tenerme todo para ella. No tenía sentido - tenemos que compartir. Estaba muy triste por la separación y aún más sorprendido por su excusa. Ella dijo que estaba perdiendo una relación monógama. Mis otras esposas pensaron que su actitud era incorrecta y que ella aceptó el matrimonio por aventura y no por sentimientos reales. Sé que he perdido a una esposa, pero no voy a reemplazarla en este momento", comentó el hombr

El hombre planeaba casarse con diez mujeres y tener hijos con todas ellas, lo que busca en cada mujer es que tengan sentimientos reales y que no solo quieran vivir una aventura, según él, el amor que siente por cada una de ellas es el mismo.

Arthur tiene ingresos de alrededor de 73 mil dólares al mes por parte de Only Fans, donde publica videos de alto contenido sexual junto con algunas de sus esposas.