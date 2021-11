"Querido diario... adiós para siempre", Niño se despide de su diario, le dijeron que era para niñas

En redes sociales se ha viralizado una fotografía donde un niño se despide de su diario porque su maestra le dijo que eran de niñas y temía que sus compañeros se rieran de él, esta imagen ha causado un gran revuelo ya que muchos no creen lo que le pasó.

La imagen de la despedida del diario fue subida a Twitter, donde un usuario de nombre Aldo Santacruz explicó que él subió la foto de su diario de niño y que fue hace muchos años cuando se despidió de él, pero que la había subido a sus redes sociales en el 2020.

El joven dijo que, a pesar de que la maestra le dijera que los diarios eran para niñas, ya de grande decidió comprarse uno donde escribe de manera constante, ante eso muchos usuarios lo felicitaron por retomar lo que le gustaba.



La despedida que el joven escribió cuando era niño decía:

"Querido diario:

Adiós para siempre, la maestra me dijo que los diarios son de niñas y no quiero que me molesten.

Te voy a extrañar mucho. Hasta nunca.

Te quiero mucho."

Esta imagen ha abierto un debate en redes sociales donde muchos mencionan que las cosas no tienen género y que el comentario de la maestra es machista además de que rompió la ilusión del niño.