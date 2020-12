¿Quién era Anthony Quinn Warner, el autor del atentado en NashVille?

Estados Unidos.- Las autoridades federales confirmaron el domingo que un hombre llamado Anthony Quinn Warner fue el responsable de la explosión de la mañana de Navidad en el centro de Nashville y que murió en la explosión, informaron varios medios de comunicación.

La muerte de Warner en la explosión en la ciudad de Estados Unidos se confirmó utilizando ADN y otras pruebas, pero aún no se ha determinado el motivo del atentado, informó The Associated Press.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La policía de Nashville nombra a la "persona de interés" en el atentado de la mañana de Navidad. Los agentes están proporcionando actualizaciones en una conferencia de prensa ahora.

Las autoridades también confirmaron que creen que Warner actuó solo al manipular el vehículo recreativo que estacionó en la Segunda Avenida de Nashville para que explotara, informó AP.

Anthony Quinn Warner antes del atentado. Twitter

Warner, que se hacía llamar Tony, vivió una vida bastante solitaria pero no cruel, según los vecinos entrevistados por varios medios de comunicación.

Warner, de 63 años, vivió durante años con sus padres y luego solo en una casa de Antioch a unas 10 millas al sureste del lugar de la explosión, informó The Washington Post.

Warner, quien ha tenido varios trabajos en tecnología de la información a lo largo de su vida, una vez fue dueño de una compañía de alarmas y recientemente trabajó como técnico informático independiente con la firma de bienes raíces Fridrich & Clark en Nashville.

La explosión es uno de los atentados que más han llamado la atención en este 2020. AFP

Tanto la residencia de Warner como la oficina de Nashville fueron registradas por agentes federales el sábado, y las imágenes de Google Street View de su casa en Antioch muestran un vehículo recreativo blanco, similar al que explotó el viernes por la mañana, estacionado detrás de una cerca de madera en la propiedad, informó The Tennessean.

Los registros comerciales estatales indican que Anthony Warner registró la empresa Custom Alarms & Electronics, que producía alarmas antirrobo, y que la empresa tenía una licencia de alarma desde noviembre de 1993 hasta noviembre de 1998, informó el periódico.

Según los vecinos entrevistados por el Post, Warner rara vez devolvía saludos de vecinos e ignoró una oferta de cena de Navidad.

Imagen del momento excato de la detonación de la bomba en Nashville.

Otros vecinos hablaron de intercambios cordiales, aunque discretos, a lo largo de los años y recordaron la amabilidad de Warner con sus animales, informó The Tennessean.

Steve Schmoldt le dijo a The Tennessean que él y su esposa han vivido junto a Warner durante más de dos décadas y confirmó que cuando la esposa de Schmoldt se mudó a la casa en 1995, Warner ya vivía al lado.