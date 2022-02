¿Quién es “El fantasma de Kiev”? El piloto de Ucrania que habría derribado varios aviones rusos

En las últimas horas, se hizo viral en las redes sociales un supuesto misterioso piloto de guerra ucraniano que, en medio del conflicto bélico desatado en Ucrania por parte de Rusia, logró derribar 6 aeronaves rusas.

Los internautas lo han apodado "El Fantasma de Kiev", al aparecer para atacar a la milicia autorizada por Vladimir Putin, y tras concretar la defensa de su nación, desaparece. Ante ello, los usuarios de las plataformas virtuales lo han considerado como una especie de "héroe anónimo" ante las horas de angustia que vive el país europeo sitiado por los militares rusos.

Sobre la hazaña del piloto que se encuentra a bordo de un caza miG-29, el presiente de Ucrania, Volodimir Zelenski, destacó que el militar retirado ha logrado levantar la moral "de un país que no conocerá la derrota”.

Leer más: ¿Fake News?, Filtran fotografías del presidente de Ucrania vestido de militar

No obstante, hasta el momento, no hay una confirmación oficial que corrobore lo sucedido en el espacio aéreo ucraniano. Sin embargo, de confirmarse los hechos, podría tratarse del primer piloto en el siglo XXI que logra semejante proeza, que en el ámbito, se califica como un as.

De acuerdo a las publicaciones que se pueden encontrar en las redes sociales, se cree que el "piloto fantasma" logró echar a tierra cuatro aviones de combate rusos: dos Su-35 Flankerss, un Su-27 Flanker y un MiG-29 Fulcrum. Aunado a ello, se dice que también destruyó dos aviones de ataque a tierra, llamados Su-25 Frogfoots.

Según los rumores que se han esparcido entre los internautas, el "Fantasma de Kiev" es un hombre llamado Vladimir Makarov, un piloto de combate ucraniano que ya se encuentra retirado de sus labores.

Rusia invade Ucrania

Fue durante las primeras horas del pasado jueves (hora de Ucrania), cuando las tropas militares de Vladimir Putin comenzaron con un operativo militar dentro del territorio ucraniano. Al momento, se reportaron diversas explosiones en diferentes ciudades ucranianas.

Leer más: Joe Biden prohíbe a Vladimir Putin entrar a USA por conflicto Rusia - Ucrania

En el transcurso de las últimas horas del viernes y primeras horas del sábado 26 de febrero (horario ucraniano), se registran enfrentamientos entre los militares rusos y ucranianos; el número de los primeros supera exponencialmente al de los segundos.