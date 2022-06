No obstante, es posible que el líder izquierdista enfrente dificultades para cumplir sus promesas, ya que no cuenta con la mayoría en el Congreso que necesita para la aprobación de sus reformas, así que será fundamental negociar con otros partidos.

"Habrá oposición indudablemente, y quizá férrea y quizá tenaz y quizá no la entenderemos, pero en este gobierno nunca habrá persecución política, sólo habrá respeto y diálogo. Es así como podemos construir el gran acuerdo nacional", dijo Gustavo Petro.

Respecto a la oposición, el presidente electo prometió que su gobierno no emprenderá persecuciones políticas contra opositores, sino que buscará el diálogo con miras a alcanzar el llamado "gran acuerdo nacional".

"No es un cambio para profundizar el sectarismo en Colombia (...) el cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás , en dejar los sectarismos atrás", ha llamado el izquierdista en apuesta por el diálogo con la oposición .

Sin embargo, durante su campaña para las elecciones en Colombia Petro tuvo que lidiar con las críticas y acusaciones por haber formado parte del grupo guerrillero que provocó la toma del Palacio de Justicia, una de las peores tragedias en la historia del país latinoamericano, aunque el político no participó de forma directa, de acuerdo con CNN.

Bogotá.- Gustavo Petro será el nuevo presidente de Colombia tras ganar las elecciones con más de 11 millones de votos en la segunda vuelta electoral, un momento histórico para el país latinoamericano, que no había tenido a un candidato de izquierda en el poder desde los últimos 200 años, pero ¿quién es Gustavo Petro y por qué dicen que es de izquierda?

