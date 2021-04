Quién es Liliana Carrillo, la mujer que mató a cuchilladas a sus 3 hijos en Los Ángeles

Estados Unidos.- La mujer de Los Ángeles sospechosa de asesinar a sus tres hijos pequeños había estado "enferma" durante meses y estaba envuelta en una amarga disputa por la custodia con su padre, según los informes del domingo.

Se suponía que Liliana Carrillo, de 30 años, entregaría a los niños a su exnovio el domingo, un día antes de que los encontraran asesinados dentro de su apartamento, dijo el angustiado padre, Erik Denton, a Los Angeles Times.

Denton dijo que buscó la custodia de los niños, de 3, 2 y 6 meses, después de que Carrillo comenzara a actuar mentalmente inestable.

"Liliana estaba muy enferma, y esto no es así, no era ella misma, y desde hace varios meses no se encuentra bien", dijo a KTTV la prima de Denton, Teri Miller, el domingo.

Liliana Carrillo fue motivo de preocupación para familiares antes de los asesinatos. AP

Su padre está "devastado", agregó Miller, y dijo que Denton se había acercado repetidamente al Departamento de Servicios para Niños y Familias y a la policía porque sabía que Carrillo "necesitaba ayuda".

Los documentos judiciales citados por el LA Times muestran que Denton buscó la custodia de las dos niñas y un niño el 1 de marzo en el tribunal de familia del condado de Tulare.

También solicitó una orden de visita de emergencia temporal el 4 de marzo, y solicitó una evaluación de salud mental de Carrillo, según muestran los registros.

En respuesta, Carrillo solicitó una orden de restricción temporal por violencia doméstica contra Denton el 12 de marzo en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, según el informe.

Las órdenes que solicitó Denton se redactaron en una audiencia el 26 de marzo. Se programó otra audiencia en el caso para el 14 de abril. Denton le dijo al Times que intentó que las autoridades locales intervinieran, pero "en Los Ángeles no ayudaron. La policía de Los Ángeles no se involucraría ".

"También está frustrado con el sistema, porque el sistema les falló", agregó su primo. "El sistema les falló a estos niños". Los vecinos dijeron que la mayoría de los niños fueron vistos con su abuela.

Ella fue quien descubrió sus cuerpos el sábado por la mañana. Carrillo fue arrestada horas después en el condado de Tulare, a unas 200 millas al norte de Los Ángeles, después de aparentemente huir del lugar.