Quién es Pete Buttigieg, el aspirante gay a presidente de los EU

Estados Unidos.- Jerry Pinneke está respaldando a Pete Buttigieg para presidente a pesar de sí mismo.

El ingeniero retirado, que trabajó en los Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido, le gusta la juventud del alcalde de Indiana, está impresionado por su habilidad para hablar ocho idiomas, incluidos el noruego y el dari, y lo llama un líder natural.

Pero ha tenido que dejar a un lado un problema. "Soy un homófobo", dijo Pinneke después de asistir a un mitin de Buttigieg en Ankeny, Iowa, mientras hacía campaña en la primera votación para seleccionar al candidato demócrata presidencial en la recta final antes de la reunión del estado el 3 de febrero.

"Me rodeo de personas homosexuales, ese no es el mundo en el que crecí y me molesta". Pinneke, de 71 años, dijo que votará por el veterano militar gay a pesar de sus propios prejuicios, aunque se estremece ante la idea de un presidente Buttigieg con su esposo, Chasten, como primer caballero.

AFP

“Me enfrento a eso. ¿Y qué? ¿Le duele a alguien? No lo he visto. Entonces, ¿por qué es un problema para mí? ¿Es porque soy un viejo hijo de pistola y no crecí de esa manera? Esa no es una buena razón para no votar por él ", dijo.

Pero Pinneke no está solo preguntándose si otros podrían dejar de lado sus prejuicios, y si eso hace que Buttigieg, un graduado de Harvard de 38 años, erudito de Rhodes y ex oficial de inteligencia de la marina estadounidense que sirvió en Afganistán, sea una apuesta arriesgada como candidato presidencial.

El alcalde de South Bend ha provocado una racha impresionante en las primarias demócratas como un desconocido de una pequeña ciudad del medio oeste.

Cuando comenzó la campaña el año pasado, el manto del advenedizo juvenil lo ocupó el congresista de Texas Beto O’Rourke, quien llegó a Iowa reforzado por casi arrebatar el asiento de Ted Cruz en el Senado de los Estados Unidos.

Pero O’Rourke se quemó rápidamente, ya que los votantes quedaron apagados por la falta de sustancia detrás del espectáculo. En contraste, la campaña implacable de Buttigieg se ganó a los votantes, con su mensaje optimista, antecedentes militares y, para algunos, su fe religiosa.

Su estrella subió y también lo hicieron sus encuestas hasta que, en noviembre, Buttigieg fue el favorito en Iowa. Pero desde entonces, ha retrocedido, ya que los votantes se centran en la tensa pregunta de quién es el mejor candidato para vencer a Trump.

Una encuesta de CNN la semana pasada mostró que los cuatro principales candidatos de Iowa vencieron a Trump en las elecciones generales, pero Buttigieg se adelantó por el margen más delgado.

El establecimiento político cuestionó si un católico podía ganar la Casa Blanca cuando John F. Kennedy se postuló en 1960.

AFP

La amarga confrontación de este mes en un debate televisado sobre lo que Sanders le dijo a Warren en privado sobre las perspectivas de que una mujer sea elegida presidente revivió la charla sobre si el género es un obstáculo adicional.

La derrota de Hillary Clinton de Donald Trump por casi 3 millones en la votación popular, solo para ser despojada de la presidencia por los caprichos del colegio electoral, diría que no.

El problema no se ha descartado por completo. Warren se ha enfrentado a preguntas de mujeres en sus manifestaciones sobre si su género será una desventaja, con Trump acosando la etapa de debate.

La sexualidad de Buttigieg es una pregunta más incómoda para algunos demócratas. No quieren alimentar los prejuicios en un momento en que Estados Unidos es más tolerante con la comunidad LGBTQ que nunca.

El apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha cambiado de dos a uno hace 15 años a la inversa hoy. A medida que las actitudes evolucionaron, las instituciones siguieron, desde la eliminación de la prohibición de identificarse públicamente como LGBTQ en el ejército hasta el fallo de la corte suprema a favor de la igualdad en el matrimonio.

Pero para aquellos que calculan quién sería el mejor candidato para sacar al hombre que consideran el peor presidente de los tiempos modernos de la Casa Blanca, existe un miedo persistente de que la sexualidad de Buttigieg le podría costar votos si fuera el candidato, y dejar que Trump de nuevo en.

Solo la mitad de los votantes estadounidenses dijeron que estaban listos para un presidente gay, según una encuesta para Político en octubre. Solo una cuarta parte de los votantes pensó que sus vecinos apoyarían a un presidente LGBTQ, una estadística que alimenta las preocupaciones entre algunos votantes primarios demócratas que, si bien personalmente no tienen ningún problema con Buttigieg, otros sí.

"Creo que ahora tendríamos más problemas para aceptar a un hombre gay y tener un Primer Caballero en la Casa Blanca que a una presidenta", dijo Jalbert, una trabajadora de correos y votante indeciso, en un mitin de Warren.

“Entre Warren y Buttigieg, iría con Pete. Sin embargo, creo que Elizabeth probablemente tiene una mayor probabilidad solo por la forma en que el mundo es ahora. La gente de la vieja escuela. Y eso es lo único que tiene contra él. No es su sexualidad. Son personas con mentes cerradas ".

Jalbert dijo que la preocupación de que la sexualidad de Buttigieg pudiera disminuir el voto anti-Trump fue suficiente para que ella evite apoyarlo. “Ahora, si se convirtiera en vicepresidente, creo que sería una excelente manera de llevarlo allí".