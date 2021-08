¿Quién reemplazará al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo?

Búfalo.- Tras la renuncia de Andrew Cuomo por las acusaciones de acoso sexual a 11 mujeres, Kathy Hochul, será la nueva gobernadora de Nueva York, quien ha trabajado profundamente a la sombra de Cuomo durante sus dos mandatos.

Como vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul ha pasado años en la carretera como la cara amistosa de la administración, visitando las lejanas cafeterías y plantas de fábrica de cada uno de los 62 condados del estado en busca de innumerables cintas. ceremonias de corte y eventos cívicos de porristas.

Hochul se convertirá en la primera gobernadora del estado una vez que la renuncia de Cuomo sea efectiva en dos semanas.

Demócrata centrista del oeste de Nueva York, ha trabajado profundamente a la sombra de Cuomo durante sus dos mandatos, pero la semana pasada se unió al coro de políticos que denunciaron al gobernador después de que una investigación independiente concluyera que había acosado sexualmente a 11 mujeres mientras estaba en el cargo.

Después de que Cuomo anunció su decisión de dimitir, Hochul lo llamó "lo correcto y en el mejor interés de los neoyorquinos".

Para muchos neoyorquinos, Hochul es una cantidad desconocida, que se desempeña desde 2015 en un trabajo que es principalmente ceremonial. Una tarde típica de finales de julio la tenía anunciando la financiación de la formación laboral en Utica, hablando de la fabricación en Roma y recorriendo el centro de Cazenovia con el alcalde de la pequeña ciudad.

Eso no ha sido nada como las apariciones que exigen atención del decidido Cuomo, quien hace la mayor parte de sus negocios en Albany y la ciudad de Nueva York y cuyas reuniones informativas diarias sobre el coronavirus fueron eventos nacionales en el apogeo del coronavirus.

Hochul no ha sido parte del círculo íntimo de ayudantes y aliados de Cuomo. Su nombre no fue mencionado en el informe de investigación, publicado por la procuradora general Letitia James, que detalla no solo las acusaciones de acoso contra Cuomo sino también los esfuerzos de su personal para desacreditar a algunos de sus acusadores.

Pero a los 62 años, Hochul es una política con experiencia, una veterana de 11 campañas que la han llevado de la junta municipal al Congreso, este último representando a un distrito conservador del oeste de Nueva York después de una sorprendente victoria en 2011 en una elección especial para llenar una vacante en los Estados Unidos.

Recibió votos de confianza de la senadora Kirsten Gillibrand y el senador Charles Schumer el martes en Washington, y de numerosos funcionarios electos y otros en Nueva York, incluida la fiscal general Letitia James, quien supervisó la investigación.

El ex presidente demócrata del condado de Erie, Len Lenihan, un aliado desde hace mucho tiempo en el oeste de Nueva York, calificó su ascenso como "un final feliz para una situación muy triste" y dijo que pocas personas han estado tan preparadas para el cargo como ella.

La hija de un trabajador siderúrgico, Hochul, abogada, trabajó en Washington como asistente del exrepresentante estadounidense John LaFalce y más tarde del senador Daniel Patrick Moynihan, ambos de Nueva York, antes de ocupar su primer cargo público en la junta municipal de Hamburgo, cerca de Buffalo.

A partir de ahí, se convirtió en secretaria del condado de Erie, donde fue noticia en 2007 por la resistencia a un plan del entonces gobernador.

Eliot Spitzer para permitir que inmigrantes no autorizados obtengan licencias de conducir. Hochul y otro empleado del oeste de Nueva York exploraron un plan para que la policía arrestara a los inmigrantes que intentaron presentar una solicitud.

