¿Quieres vacunarte contra Covid-19 en EE.UU.? Aquí te decimos cuánto cuesta

La idea de recibir la vacuna contra Covid-19 en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más frecuente entre los mexicanos, según reveló el sitio web Viajala, razón por la que diversas agencias de viaje han comenzado a ofrecer paquetes de viaje y hospedaje para personas que desean ser inmunizadas en dicho país.

Si tú también eres de los que tienen planeado ir a vacunarse a Estado Unidos contra la Covid-19, enseguida te contamos cuánto te costaría ir a nuestro país vecino, ya sea por cuenta propia o por medio de alguna agencia de viajes.

A pesar de que el gobierno estadounidense no ha manifestado de manera oficial la liberación de la vacuna para extranjeros no residentes, o si promueve el turismo de vacunas, existen muchas personas no ciudadanas que buscan la inmunización en territorio estadounidense, y según el buscador de vuelos de Viajala, hay registros de turismo de vacunación desde inicios de año.

De acuerdo con los datos presentados por el mencionado sitio, las búsqueda de vuelos desde la Ciudad de México con destino a Houston, tuvieron un aumento del 37% en la última quincena, desde el día 10 de abril, en comparación con la quincena anterior. El estado de Texas, junto con Florida y Luisiana, son los sitios más buscados por extranjeros que deseen recibir la vacuna en Estados Unidos.

"Las búsquedas a Houston, que representaban menos de 0.4% del total de búsquedas hechas por los usuarios mexicanos en Viajala en los primeros meses de 2021, ahora ya representan 4% del total", dice Josian Chevallier, vicepresidente de ventas y cofundador de la plataforma.

Cabe mencionar que, Texas, no solicita ningún tipo de comprobante de residencia para recibir la vacuna, según el diario UASA Today solo se requiere una identificación con fotografía. No obstante, el gobierno no promueve el turismo de vacunas.

La viajera mexicana, Andrea Castillo, fue a Houston por cuestiones de trabajo, y relató que lo único que se necesita para ser inmunizado en EE.UU., es hacer una cita previa, y que, en algunos sitios, se puede hacer incluso son cita, después de las 3 de la tarde.

En el mes de mayo, un vuelto directo a la ciudad de Houston podría rondar lo 9 mil 924 pesos de ida y vuelta. Por su parte, un vuelo redondo a Dallas te costaría desde 7 mil 674 pesos mexicanos.

Haciendo uso del servicio Airbnb en Houston, podrías conseguir una habitación cerca del aeropuerto desde 693 pesos por noche, mientras que en la ciudad de Dallas, la oferta ronda los 335 pesos.

Así pues, contando la prueba de Covid-19, un viaje de paso por Houston, podrías alcanzar la inmunización en el país estadounidense con tan solo 10 mil 877 pesos, o podrías pagar 9 mil 269 pesos con destino a Dallas.

Recordemos que, dicho proceso de inmunización consta de dos dosis elementales para cumplir con el tratamiento que hace frente a la infección derivaba por coronavirus, por lo que se deberá duplicar el precio de cada viaje para tener un cálculo más aproximado.

Paquetes de viaje para vacunarse en EE.UU.

Según el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Eduardo Paniagua, desde hace dos meses se han empezado a ofrecer paquetes de viaje a Estados Unidos a personas que desean ir a aplicarse la vacuna contra Covid-19, con un costo promedio de 20 mil pesos.

"Para efectos de la cita, solo llenar un formato en línea para solicitar la cita, todo lo demás es trámite de viaje", dijo Paniagua sobre lo que se necesita para comprar uno de estos paquetes.

"Es muy complejo vender un paquete de viaje que garantice la vacunación”, explica Josian Chevallier. "Si el turista opta por comprar dicho paquete, debe asegurarse de que la agencia cuente con el apoyo en el país de destino, si existe la posibilidad legal de vacunación de extranjeros no residentes con visa de turista y cómo se distribuyen las vacantes para esta vacuna”, advierte.