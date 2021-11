"Quiero irme y me voy feliz": Javier Serrano recibe la primera eutanasia en Madrid

Madrid.- Javier Serrano, un paciente de 58 años diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se convirtió este miércoles en la primera persona en recibir la eutanasia en Madrid, España, tras una espera de cuatro meses marcada por el sufrimiento provocado por su enfermedad.

El hombre de 58 años murió la mañana de este miércoles acompañado de su familia en su hogar en Madrid, asistido por un equipo médico del Hospital 12 de octubre, que le aplicó la eutanasia sin incidentes y según lo previsto.

Javier escogió el 3 de noviembre para poner fin a su vida, apenas un día después de que su petición fue aprobada por el Comité de Garantías y Evaluación, creado el pasado 19 de octubre para analizar y decidir las solicitudes de eutanasia.

Antes de su partida, el paciente admitió en entrevista a la cadena SER que se siente de buen ánimo, pues morirá "feliz" después de tantos dolores a causa de la ELA que le fue diagnosticada, aunque también siente tristeza por sus seres queridos.

"Físicamente me encuentro muy mal, muy dolorido (...) De ánimo estoy bien, me encuentro bien... Tengo muchas contradicciones porque estoy contento porque sé que me voy mañana, y triste a la vez por la gente que me quiere", expresó.

"Es verdad que tengo sentido del humor, a veces también lloro, pero es que quiero irme y me voy feliz", añadió Javier Serrano.

De igual manera, se mostró satisfecho por sentar un precedente para los casos de eutanasia en Madrid, un derecho apenas aprobado en junio pasado, y que le ha costado una larga lucha por hacerlo valer.

"Tengo la satisfacción, después de todo lo que he luchado, que haya servido para algo. Ahora ya pueden venir otros; bueno, ojalá no viniera nadie más... Pero ya tienen el camino hecho", dijo.

Serrano detalló los dolores por su enfermedad se han intensificado desde la última semana, al punto de que ya ni siquiera puede soportarlos con morfina, por lo que no quiso esperar a recibir la eutanasia.

"No quise esperar más, no puedo aguantar más. Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina. O sea que mañana, día 3, vendrán la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras del 12 de Octubre. Será aquí en mi casa", relató.

Foto temática: AFP

En septiembre pasado, Javier había denunciado que el gobierno de Madrid estaba "alargando" su "sufrimiento", pues desde junio pasado había solicitado acceder al derecho a una muerte digna, por lo que al final tuvo que esperar durante cuatro meses.

El caso de Javier no es el único. El pasado 19 de septiembre una mujer que había estado solicitando la eutanasia y lamentaba las trabas para acceder a ese derecho, decidió poner fin a su vida en una habitación de hotel.

"Tengo alternativas. No son agradables, pero las hay. Pero psicológicamente es muy violento. Es muy violento pensar: 'me estoy suicidando'. Yo no quiero eso. No quiero suicidarme. Sólo quiero que me ayuden a dejar de sufrir", suplicaba la mujer, que finalmente terminó recurriendo a esa opción al no recibir respuesta de las autoridades.

La ley de regulación de la eutanasia fue aprobada el pasado 24 de marzo, y el 6 de octubre se aprobó en la Comunidad de Madrid el decreto para regular el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia y la Comisión de Garantía y Evaluación.

En este contexto, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denunció el martes las dificultades de muchas personas en España para ejercer su derecho a la eutanasia, principalmente en Madrid y Andalucía.

Con información de El País y EFE.