Quino se enojó por pañuelo azul en Mafalda, ella es pro aborto

En el año 2018 Quino, creador de Mafalda, se molestó porque el movimiento en contra del aborto colocó un pañuelo de color azul en ella con la frase "salvemos las 2 vidas", acción que se hizo sin su autorización.

Esto sucedió en el mes de junio del 2018 cuando en Argentina se debatía la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en redes sociales comenzó a circular una imagen de Mafalda con el famoso pañuelo azul.

Tras la viralización de la imagen Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, dio una aclaración por medio de su sobrino Diego Lavado, donde mencionaba que le molestaba cuando sectores que no piensan como él utilizan la imagen de Mafalda.

"Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones. "

El día de ayer, 29 de septiembre, el creador de Mafalda, Quino, perdió la vida a los 88 años de edad en la ciudad de Mendoza, Argentina. Desde hace años sufría problemas de salud aunque siguió asistiendo a diversos homenajes a su obra.

Mafalda fue una tira cómica protagonizada por una niña que se preocupaba por la humanidad y la paz mundial, revelándose contra el mundo de los mayores haciéndoles cuestionamientos de diferentes temas como el capitalismo, la economía y el orden mundial.