"Quise que nos vayamos los dos pero no tuve suerte": Padre asesinó a su hija de 6 años porque tenía retraso mental

Argentina.- "Fui yo. Quería aclarar que todo eso vino a desde el momento que nos enteramos que tenía un retraso. Quise quitarme la vida para que nos vayamos los dos. Primero ella y después yo. Pero no tuve suerte".

El hombre identificado como Manuel Ávila de 42 años, confesó ante un tribunal ser el autor del crimen de su hija Martina, de solo 6 años en Argentina.

Una vez que la audiencia del juicio se vio conmovida y en las audiencias anteriores hubo testigos que se quebraron y no pudieron seguir declarando.

Incluso el jefe de los fiscales, Daniel Báez, había dicho: "A la nena la mataron dos veces", debido a la saña con la que su padre le quitó la vida.

El hecho indignó a la población de Puerto Madryn. Manuel Ávila no quiso responder preguntas cuando declaró ante los jueves Daniel Yangüela, Patricia Reyes y Marcela Pérez en la jornada de alegatos.

Pero si fue dejando frases impactantes como: "Me quede a sufrir acá, de por vida. Aquí estoy muerto en vida".

El hombre está acusado de "homicidio agravado por el vínculo" y afirmó que "todo lo iba acumulando, porque era un tipo cerrado; eso me jugó una mala pasada. Me cerré en mí mismo. Yo no era feliz, era un tipo infeliz, sufría mucho. Siempre entregué todo por ello, fui un pelotudo por no pedir ayuda", intentó justificar Manuel.

La pequeña Martina de seis años fue asesinada el 13 de abril del 2019. Los policías que vieron la escena la describieron como "atroz".

El cuerpo de la niña estaba tendido sobre un charco de sangre. El fiscal Daniel Báez detalló que la niña tenía entre 23 y 24 lesiones por golpes, fractura de cráneo y un corte profundo en el cuello que le cortó la laringe y llegaba casi hasta la columna.

"Ya estaba muerta con el golpe en el cráneo", declararon los peritos forenses. Los cortes posteriores nada tuvieron que ver con el deceso.

Manuel Ávila fue detenido esa misma noche. "Policía llévame preso, maté a mi hija", gritaba mientras pateaba la puerta de su vecino. El policía Rodrigo Lamas se asomó y vio a Manuel exaltado, con un cuchillo en la mano y el torso desnudo y ensangrentado. Inmediatamente se acercó hasta el domicilio y comprobó que había asesinado a su hija Martina, que tenía retraso mental y un trastorno en el desarrollo motriz.