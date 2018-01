Quiso celebrar su cumpleaños con una foto divertida y murió

Turquía.- Halil Dag celebraba su cumpleaños número 38 con un paseo en el histórico castillo de Sanliurfa, en donde sufrió un aparatoso accidente que terminó con su vida, cuando subió a una roca para tomarse una fotografía y cayó al precipicio.

El trágico suceso fue compartido a través de un video en YouTube, causando una gran conmoción entre los cibernautas que han reproducido estas imágenes, en donde termina la vida de Halil.

En las imágenes difundidas se observa al Halil en compañía de un grupo de amigos, quienes decidieron visitar el castillo en Sanliurrfa, Turquía realizaron una intrépida escalada de la zona más alta del monte.

Al arribar a la cima más alta, Halil optó por escalar una enorme roca con el objetivo de que uno de sus amigos le tomara una fotografía, su intensión se cumplió, pero a los pocos segundos al descender brincó con gran fuerza, lo que ocasionó que su cuerpo rebotará y cayera al precipicio en donde perdió la vida.

La muerte de Halil quedó grabada en las imágenes de video tomada por uno de sus amigos, mismas que fueron difundidas en YouTube y que ha registrado miles de visualizaciones y ha conmocionado a los cibernautas.

Cura se niega a sepultar a bebé porque no estaba bautizado

Ante la negativa, el hombre, desesperado y lleno de dolor, le pegó un puñetazo al cura. La repuesta del clérigo refleja la división religiosa que hay en Ucrania, un país con mayoría cristiano ortodoxa pero que se subdivide entre la iglesia ucraniana y la rusa. Y el bebé había sido bautizado en un templo rival.

"El cura dijo que nuestro hijo no estaba bautizado y que nuestra iglesia era fraude", dijo Roman Polishchuk, padre del bebé.

El cura Yevgen Molchanov dijo que Polishchuk lo golpeó y que se armó una pelea entre ambos. Luego la familia fue obligada retirarse del templo.

Los padres llevaron el cuerpo del bebé a la iglesia donde había sido bautizado para que pudiera ser sepultado. (Foto: AFP)

El cura dijo que no tuvo más opción porque esas eran las reglas de su fe. "Lo siento. Y lo siento por esa gente. Pero hay ciertas líneas que no puedo cruzar. Y un niño bautizado por la iglesia de Kiev es un niño que no está batutizado, y además ese iglesia es una farsa", sentenció.

Los padres llevaron el cuerpo del bebé a la iglesia donde había sido bautizado para que pudiera ser sepultado.

El trágico hecho ocurrió esta semana cuando el bebé de 21 meses jugaba en el frente al edificio en el que vivían sus abuelos en Zaporizhia, Ucrania. En ese momento ocurrió lo inesperado: un vecino de 39 años decidió suicidarse, lanzándose desde la ventana de su apartamento con tal mala suerte que cayó sobre el niño.