Raro síndrome hace que menor sobreviva comiendo solo esto

Canadá.- Un pequeño de dos años residente en este país fue diagnosticado a los seis meses de edad con una extraña enfermedad de la que poco se conoce sin embargo se han reportado dos casos de esta enfermedad.

El menor, de nombre Miqueas Gabriel Masson padece Síndrome de Entercolitis, inducido por proteínas (FPIES), lo que le ocasiona alergia a todos los alimentos.

Lo único que puede tolerar su organismo, son los duraznos, por lo que su dieta consiste básicamente en el consumo de esta fruta, por lo que su madre hace lo que sea posible por que no falten en su hogar y así mantener con vida al pequeño.

Su dieta consiste solo a base de duraznos, los cuales deben ser solo naturales. Foto: Redes sociales

¿Qué es el Síndrome de Entercolitis?

En un tipo de intolerancia alimentaria que afecta al tracto gastrointestinal. Los síntomas clásico incluyen vómitos profusos, diarrea y deshidratación. Lo que puede desencadenar a una letargia grave, cambios en la temperatura corporal y presión sanguínea.

Los síntomas pueden no reflejarse de inmediato y no es tan perceptible en las pruebas de alergia estándar.

De acuerdo al FPIES foundation existen dos patrones en los que se pueda presentar esta condición:

En un niño sano; El cual puede presentar repentinamente los síntomas tras 2-3 horas de ingerir alimentos, los niños presentan aspecto de enfermos y/o adormecidos además de pálido/azul.

En un bebe; puede presentar alergia inclusive después de consumir leche materna

Los síntomas pueden variar dependiendo del organismo de cada niño. Foto: Pxhere

En ambos casos, algún alimento será el efecto desencadenante para que se desarrolle el padecimiento, y los síntomas varían dependiendo del organismo de cada niño.

Actualmente, existen dos casos registrados sumando el del pequeño Miqueas, así como Max Bilingham, quien sólo sobrevive con papas, zanahorias y plátanos.

El segundo caso documentado, es de otro niño el cual solo consume papas, zanahorias y platanos. Foto: Pixabay

La madre de Miqueas relata que en ocasiones, se le dificulta conseguir el vital fruto para su hijo ya que no siempre es temporada, ya que tampoco puede consumirlos congelados o enlatados, pues estos deben ser frescos. De acuerdo a información recabada de La Silla Rota.

En otros hechos

Sometió a su pequeño hijo a 13 cirugías, no estaba enfermo

Además lo llevó a 323 consultas médicas y e intentó ponerlo en la lista para que le trasplantaran un pulmón sin necesitarlo

Christopher no jugaba con los demás niños del vecindario. El pequeño fue sometido a 13 operaciones y a 323 revisiones médicas en varios hospitales pero lo trágico de este es que no padecía ninguna enfermedad.

Desde el día que nació, su madre de 34 años, Kaylene Bowe, siempre ha estado convencida de que está enfermo, hasta el punto de llevarlo a un sin fin de hospitales y centros pediátricos en Dallas y Houston, Texas.

Kaylene Bowe. Foto: Oficina del Sheriff del condado de Dallas.

En el 2012 recibía oxígeno las 24 horas del día, siete días a la semana

En uno de ellos llegaron a conectarle un tubo directamente al intestino delgado para alimentarlo a través de el, lo que le ha provocado numerosas infecciones.

Y eso no es todo, además de las operaciones y las frecuentes visitas al médico, la madre intentó que el niño estuviera en una lista de espera para que le hicieran un trasplante de pulmón y recibiera cuidados paliativos.

Debido a todas esas acciones, Bowe fue arrestada el pasado 6 de diciembre por un posible delito de maltrato hacia su hijo, según publicó el diario Star-Telegram.

Foto de Facebook: YouCaring

El comportamiento de la mujer podría obedecer al síndrome de Munchausen, una enfermedad mental, frecuentemente padecida por mujeres, en la que el cuidador de un niño inventa síntomas falsos o se los provoca intencionadamente para que parezca que la víctima esté enferma.

Está considerado como una forma de maltrato, según recoge el diario estadounidense.

El caso saltó a los medios después de que su padre, Ryan Crawford, reclamase en los tribunales y de que los Servicios Sociales afirmasen que Christopher no padecía las enfermedades que su madre alegaba.

El menor con su padre. Foto de Facebook: Ryan Crawford

Durante el tiempo que el niño pasó con su progenitora, Christopher respiraba a través de una bombona de oxígeno y a veces era llevado en una silla de ruedas.

Su padre explicó Star-Telegram que los jueces no le creían cuando intentaba convencerlos de que su hijo no tenía cáncer ni se iba a morir.

"La madre le dijo al juez que en mi última visita le había provocado a mi hijo un paro cardiaco. Y aseguraba que no me preocupaba por él. Me sentía la peor persona del mundo”, narró Crawford.

Debido a estas declaraciones de Bowe, la justicia le prohibió visitar a Christopher en 2012.

Ahora, Christopher está viviendo en una casa de acogida ya que, según los Servicios Sociales, no conoce muy bien a su padre. Crawford lo visita una vez por semana, pero afirma que está luchando para poder llevárselo a vivir con él.

El padre reconoce haber cometido errores durante su “pelea en los tribunales”. Además, ha creado un perfil en Gofundme para recaudar dinero para costearse el proceso legal.