Ratifican elecciones presidenciales en Ecuador para el 7 de febrero de 2021

Quito.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó este martes que las elecciones presidenciales y parlamentarias en Ecuador tendrán lugar el 7 de febrero próximo, como estaba establecido inicialmente.

En un comunicado, el CNE apuntó que el calendario electoral aprobado el pasado 12 de marzo "no se ha modificado y se seguirá ejecutando según lo planificado".

Esto, una vez que el pasado 25 de junio el Tribunal Contencioso Electoral notificó al CNE que cualquier modificación al calendario "es inviable" debido a que atenta contra los plazos y términos establecidos en el Código de la Democracia para que las organizaciones políticas y los candidatos ejerzan sus derechos.

De esa manera, el CNE señaló en el escrito que se ratifica que la primera vuelta presidencial, elección de asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, así como de parlamentarios andinos, se realizará el 7 de febrero próximo.

Asimismo, apuntó que la segunda vuelta -en caso de ser necesaria- se realizará el 11 de abril de 2021.

El CNE ratifica el "cumplimiento estricto" al ordenamiento jurídico establecido en la Ley y en la Constitución y continúa con la preparación "de elecciones limpias y transparentes para el 2021", reza el comunicado.

PRECANDIDATOS

Hasta el momento el nombre que más figura como posible candidato para suceder a Lenín Moreno es el opositor de centro-derecha Guillermo Lasso, quien perdió en segunda vuelta las elecciones de 2017 ante el actual mandatario.

Por otra parte, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), procesado en varios casos judiciales, indicó la semana pasada que le gustaría postularse para la Vicepresidencia de la República, en un tándem similar al de Argentina.

Correa, que por ley no puede aplicar para la reelección presidencial, asegura que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor y excorreligionario.

El expresidente Correa. / Fotografía: EFE.

El exgobernante denunció el pasado jueves que pretenden impedirle participar en las elecciones del próximo año, al intentar proscribir la lista de su movimiento político, Fuerza Compromiso Social.

En una rueda de prensa virtual desde Bélgica, donde vive tras dejar el poder, el exmandatario señaló que desde la Contraloría General del Estado pretenden afectar a varios grupos políticos, entre ellos el suyo, que en las elecciones locales del año pasado logró buenos resultados en algunas circunscripciones.

En 2019, la Contraloría recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) vigilar la situación legal del movimiento político de Correa porque presuntamente no cumplía con el requisito de tener las firmas del 1,5 % del padrón electoral y hace dos semanas pidió su descalificación.

Tras rechazar esa petición, Correa agregó que el exprefecto de la provincia del Azuay Paúl Carrasco ha denunciado "que fue llamado por el consejero (del CNE) Luis Verdesoto para pedirle que apoye el retraso de las elecciones" y dar tiempo así "al sistema judicial a que saque la sentencia definitiva" contra el exgobernante en un caso de corrupción en el que fue condenado en abril en primera instancia.

De ser firme la sentencia por cohecho en el caso "Sobornos 2012-2016", el exmandatario no podría ser candidato.

Correa, quien afronta un sinnúmero de investigaciones y causas en su país, asegura que ha vivido tres años de "persecución brutal" por odio, pero que ahora presuntamente lo persiguen también "por pánico".

"Saben que si nosotros ganamos las elecciones no tendrán dónde esconderse", no por venganza sino por justicia pues, entre otros, "tendrán que responder (por) la negligencia criminal" al momento de afrontar la pandemia del coronavirus, así como por pargar la deuda externa y no el salario de los maestros en plena crisis, dijo.

"Si me dejan, seré candidato a la Vicepresidencia", aseguró Correa al subrayar que si su presencia "ayuda a una victoria electoral" debe estar ahí por la patria, por sus compañeros "perseguidos" y por la tranquilidad de sus familias.

