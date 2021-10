Rayos X muestran una gran diferencia en los pulmones de personas vacunadas contra el Covid-19 y las que no

"Cuando recibes una dosis, puedes enfermarte un poco, pero eventualmente tu cuerpo la reconoce, la ataca y no te hospitalizan, no te ponen un ventilador, es profundamente efectivo".

"Incluso las infecciones de gran avance que terminan por contraer neumonía, sus tomografías computarizadas todavía no eran tan malas como las de los pacientes no vacunados".

El Dr. Durrani dijo: "Si tiene un paciente vacunado que llega a la sala de emergencias con una infección irruptiva, que tal vez tenga algo de dificultad para respirar y le hacemos una tomografía computarizada, no es tan malo como los pacientes no vacunados".

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el